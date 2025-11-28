聽新聞
台中商圈設徒步區 有法可管了

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市精明一街商圈，有行人徒步區的既存事實，但無法源依據，是最有可能依照新辦法申請徒步區的商店街之一。記者陳敬丰／攝影
台中市精明一街商圈，有行人徒步區的既存事實，但無法源依據，是最有可能依照新辦法申請徒步區的商店街之一。記者陳敬丰／攝影

台中市政府推出商店街徒步區畫設辦法，規定商店街區若要設置徒步區，須由管委會徵得過半數徒步區兩側所有權人及公司行號同意，以計畫書向市府申請、辦說明會，試辦最多2個月，若獲超過3分之2居民及店家同意，可畫設徒步區，今年10月底發布實施，昨送市議會備查。

台中市商店街區管理輔導自治條例有行人徒步區，卻無設置管理辦法，台中23個商店街區中，部分商店街有徒步區之實，苦無法源依據，市府經濟發展局已在今年10月30日發布台中市商店街區徒步區劃設及管理維護辦法，昨送台中市議會備查，未來徒步區內視同人行道，汽機車闖入可依道交管理條例向警方舉發。

根據辦法，商圈徒步區均由商店街管委會申請，須募集街區兩側住戶、公司行號過半數同意文件，向市府提出計畫書，經發局會同相關局處組成審查小組，判定有可行性會同意試設，管委會須辦理說明會，再試辦徒步區1個月，可延長1個月，試辦結束做民意調查，超過3分之2居民同意，市府就核可設置。

經發局副局長林敏棋說，存徒步區事實的商店街如精明一街，申請條件較寬鬆，只要獲得沿街店鋪兩側1樓所有權人、公司行號過半同意，送計畫書後辦說明會，就可設置，無須再試辦；徒步區也有評鑑機制，管理不佳會退場。

林敏棋也說，另定商圈輔導專案，對申請徒步區商圈，提供人力協助，申請無強制性，各管委會可依現況判斷。

有議員提醒，徒步區設置成本高、非個別管委會可以做到，另外募集過半數住戶與商家同意仍相當困難，建議針對既存徒步區的商店街要有其他做法，台中擁有全國最高的家戶持有汽機車比例，商店街徒步區恐成效不彰。

