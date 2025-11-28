專家：庇護島若設計不良 危險增

行人庇護島被認為是保護行人的解方之一，各地設置成趨勢，但實際設置後，汽車自撞事故頻傳，有專家認為，國內部分特殊巷口在設計庇護島時，確實讓轉彎變困難，庇護島設計應透過不同形狀、高度，讓駕駛在安全前提下感受到適度警示。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢說，自撞庇護島事故主因是用路人轉彎，當庇護島位置較前，駕駛未意識到，轉彎過早，就會碰撞；若增加行車導引線，引導車輛沿線行駛，多數情況下即可避免碰撞，主管機關也應加強宣導。

台灣交通安全協會副理事長林志學指出，目前法規上對庇護島頭放置位置，沒有細則標準，工程師依專業判斷安置，部分事故是因駕駛習慣不佳撞上庇護島，部分是島頭設計問題，有些島頭過高，撞上容易翻覆，反而增加危險。

他說，現行常見半圓形島頭施工簡單，設置時應考量多種情境，包括通行車種的左轉軌跡，或緊急通行消防車、救護車的需求，可適度退縮或降低高度，或島頭設計有傾斜面，兼顧行人安全與車輛緩衝。

他強調，庇護島是保障行人安全解方之一，不是萬能，也非懲罰汽車駕駛，台灣駕訓班普遍缺乏「雙向十字路口」或「庇護島環境」的訓練，駕駛上路時，左轉通過這類路口常感覺不順暢。