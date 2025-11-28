聽新聞
0:00 / 0:00

專家：庇護島若設計不良 危險增

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化報導

行人庇護島被認為是保護行人的解方之一，各地設置成趨勢，但實際設置後，汽車自撞事故頻傳，有專家認為，國內部分特殊巷口在設計庇護島時，確實讓轉彎變困難，庇護島設計應透過不同形狀、高度，讓駕駛在安全前提下感受到適度警示。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢說，自撞庇護島事故主因是用路人轉彎，當庇護島位置較前，駕駛未意識到，轉彎過早，就會碰撞；若增加行車導引線，引導車輛沿線行駛，多數情況下即可避免碰撞，主管機關也應加強宣導。

台灣交通安全協會副理事長林志學指出，目前法規上對庇護島頭放置位置，沒有細則標準，工程師依專業判斷安置，部分事故是因駕駛習慣不佳撞上庇護島，部分是島頭設計問題，有些島頭過高，撞上容易翻覆，反而增加危險。

他說，現行常見半圓形島頭施工簡單，設置時應考量多種情境，包括通行車種的左轉軌跡，或緊急通行消防車、救護車的需求，可適度退縮或降低高度，或島頭設計有傾斜面，兼顧行人安全與車輛緩衝。

他強調，庇護島是保障行人安全解方之一，不是萬能，也非懲罰汽車駕駛，台灣駕訓班普遍缺乏「雙向十字路口」或「庇護島環境」的訓練，駕駛上路時，左轉通過這類路口常感覺不順暢。

彰化 行人

延伸閱讀

彰化彰南路行人庇護島連11撞 專家：狹長路口較難估路徑

彰化彰南路新設24個行人庇護島卻事故不斷 公路局計畫改造

香港惡火住戶嘆警鈴沒響 專家指8棟樓一起維修易致「火燒連環船」

為何香港宏福苑大火連燒七棟大樓？ 專家：三個原因造成

相關新聞

彰市彰南路庇護島頻撞車 擬設導引線

彰化市彰南路因車道不對齊，直行車常跨越車道未打方向燈，去年檢舉案達540件，公路局今年4月陸續施作、啟用24處行人庇護島...

台中商圈設徒步區 有法可管了

台中市政府推出商店街徒步區畫設辦法，規定商店街區若要設置徒步區，須由管委會徵得過半數徒步區兩側所有權人及公司行號同意，以...

台中設徒步區 挑戰消費習慣

台中23個商店街區中，部分商店街有徒步區之實，卻無法源依據，經發局推商店街徒步區畫設辦法，不過商圈正反意見都有，一中商圈...

專家：庇護島若設計不良 危險增

行人庇護島被認為是保護行人的解方之一，各地設置成趨勢，但實際設置後，汽車自撞事故頻傳，有專家認為，國內部分特殊巷口在設計...

一天攻克4座高山派出所 盧秀燕挺進中市最高海拔雪山所

台中市長盧秀燕今年第三次啟動和平專案，一天內走訪4處高海拔派出所，她說，竹林、桃山、大棟及雪山派出所位處偏遠高山，大棟所...

后里環保公園「孩籽世界遊戲場」今啟用 公園將有新成員黑天鵝

台中市后里環保公園是知名景點和休憩場所，台中市政府投入1584萬元打造全新的「孩籽世界遊戲場」今天啟用，建設局長陳大田當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。