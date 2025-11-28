彰市彰南路庇護島頻撞車 擬設導引線

彰化市彰南路因車道不對齊，直行車常跨越車道未打方向燈，去年檢舉案達540件，公路局今年4月陸續施作、啟用24處行人庇護島，但迄今已傳11起車禍，公路局指出，庇護島設計依規定，將協同當地警察機關了解肇因，評估增設導引線、防護面積及轉彎車辨識度改善；桃園、台中設置行人庇護島後，警方雖未特別錄案統計，但確有車輛自撞庇護島的情形，多與駕駛人提前「切西瓜」有關。

彰化市彰南路因路口車道不對齊，被譏「扭扭路」，直行車常跨越車道未打方向燈，加上無左轉車道，常塞車，引發民怨，去年有540件檢舉，公路局彰化工務段近月針對彰南路一段至三段15個路口，增設24處行人庇護島，今年4月陸續啟用，卻衍生11起行人庇護島自撞車禍。

警方調查，11起撞擊行人庇護島案件肇因，以車輛轉彎時未達道路中心點，及提前轉彎「切西瓜」，或是未注意庇護島直接撞上為多。

警方觀察，庇護島自撞案，主因是駕駛人問題，如果未到路口中心點即提前轉彎，就容易撞上庇護島，先通過路口中心點再轉彎即可避免，若在路口畫設導引線，引導車輛通過路口，就可以避免撞上庇護島。

彰化工務段段長廖志彬表示，彰南路庇護島依規範設置，將洽警方瞭解案發路口肇因、空拍現場車流狀況，視情況加繪行車導引線，讓車輛在轉彎時能夠有所依據，另外，原本固定在庇護島上的4支交通桿，也將評估移往路面固定，加強防護面積。

桃園、台中未特別統計與庇護島有關的交通事故案件量，但台中市北區進化北路（崇德至中清）去年底增設庇護島後，短短兩個月即發生16起自撞車禍，今年迄今駕駛人左轉自撞事故也已有457件，推估不少是轉彎自撞庇護島的事故。

桃園市桃園區南平、經國路，也在設置第一周即有3起自撞事故，桃園、台中兩地，除在案發地點增繪左轉引導線、交通桿、增加庇護島的防護面積等改善措施外，也加強對駕駛人的宣導，提醒用路人行經路口減速，依規定至路口中心點再轉彎，即可減低自撞庇護島的風險。