一年一度彰化社造博覽會摸彩好禮多 8社區輕旅行搭配登場

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社區營造博覽會每年都很熱鬧，今年攤位破百精彩可期。圖／縣政府提供
彰化縣社區營造博覽會每年都很熱鬧，今年攤位破百精彩可期。圖／縣政府提供

一年一度彰化縣社區營造博覽會，將在北斗鎮北斗奠安宮停車場跟大家見面，今年參展攤位破百，文化局準備摸彩最大獎是65吋液晶電視，當天消費滿200元參加摸彩即有機會帶回家，此外配合社造文化局即日起推出8條社區輕旅行，約1千個名額可預約。

文化局今表示，今年社造博覽會移師北斗鎮，借用北斗奠安宮停車場舉辦，本（11）30日下午1點開幕，縣內42個包括協會及個人的社區展出社造成果及社區亮點，60個主題攤位展覽手做小物、農特產品、烘焙點心、咖啡飲品，縣長王惠美邀請民眾把握機會走入彰化優質社區的縮影，看見彰化每個鄉鎮的迷人敘事。

文化局找來全台限定版「巨型混凝土扭蛋車」，當日現場攤位闖關集滿5個章，獲免費1次扭蛋抽獎，限額參加，文化局準備65吋液晶電視、氣炸鍋、烤箱等摸彩品，當天消費滿200元可參加「好康摸彩」，獎品抽完為止。

文化局即日起至12月28日規畫8條「魅力走讀~社區小旅行」，分別是田中老街巡禮、圈芬-探索芬園風味x文化漫時光、東螺泥巴控窯趣、田尾迷路小旅行、巡禮寶地斗溫情-文化美食𨑨迌去、百年紅磚之鑰-七彩寶石之謎、廍同凡響的社區輕旅行、卡里善之樹村落實境解謎，報名費用從0元到800元，詳情上文化局官網(https://www.bocach.gov.tw/comunty/)洽承辦單位。

