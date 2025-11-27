聽新聞
一天攻克4座高山派出所 盧秀燕挺進中市最高海拔雪山所
台中市長盧秀燕今年第三次啟動和平專案，一天內走訪4處高海拔派出所，她說，竹林、桃山、大棟及雪山派出所位處偏遠高山，大棟所是進入大雪山前的第一關，雪山所更是台中海拔最高、環境最艱困的派出所，因此專程前往感謝警察同仁長年在交通不便、氣候嚴峻下，維護治安、交通與急難救助，守護台中最大面積的高山轄區。
盧秀燕指出，雪山派出所位於海拔2265公尺，是台中市海拔最高的派出所，也是人力配置最精簡的單位；該所員警不僅需處理一般治安與交通事故，冬季更須面對因積雪帶來的高風險勤務，同時肩負山林巡護與防範盜伐的重責大任。轄區範圍甚至涵蓋海拔3000公尺的高山地帶。
因此盧秀燕特別希望任內能逐一訪視所有偏遠派出所，慰問辛苦的員警，她強調，山區人力有限，員警往往需「十八般武藝樣樣精通」，不僅維護治安，甚至協助道路拋錨、提供簡易救護、食物烹煮、救援山難，是真正全天候守護居民與遊客的山林守護者；盧市長因此也發放垃圾袋，呼籲登山民眾落實「垃圾不落地」，共同守護大雪山的自然之美。
和平警分局表示，感謝市長前往桃山、大棟及雪山等派出所，在高度偏遠、氣候多變的環境中仍堅守崗位，分局同時製作珍貴的林木樣本，讓員警辦盜採案時方便對照辨別；大棟派出所路甚至設有奉茶區，提供從雪山引的泉水，供民眾飲用，所長謝濬紘並透露，山泉水很甜必須當天現煮現喝，不然容易招螞蟻。
