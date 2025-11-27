7月豪大雨田尾排水水系災害搶修中 清水溪進度超前「可望春節完工」

彰化縣長王惠美、縣議長謝典霖等人，今共視察田尾鄉清水溪排水正義橋上游災修工程，原訂目前施工進度19.33%，實際進度53.09%，可望提前在明年春節前完工，恢復堤岸兩側水防道路通車。

水利資源處副處長黃俊峰簡報，指出田尾鄉有三條重要水系，一是舊濁水溪也就是東螺溪，另兩條是海豐崙排水和清水溪排水，今年7月丹娜絲豪雨和7月31日大雨沖壞三水系部分堤岸，災後縣政府兩個月內規畫設計到發包動工，今勘察的清水溪排水正義橋上游路面塌陷與周邊坡面損壞，共動支3842萬元復建。

黃俊峰表示，原斜坡面是混凝土覆蓋泥土，大雨沖刷易塌坍導致路面塌陷，今改為垂直的懸臂式擋土護岸，削掉斜坡面加寬排水斷面，鋼筋混凝土護岸底下打設預力基樁合計358支，基樁直徑30公分，深達地底6公尺，以後不怕大水大雨沖刷護岸。

王惠美感謝縣議長謝典林和縣議員審查通過預自，進行進行清水溪長度約448公尺的護岸修建以及3186平方公尺的道路修復工程，同時將坡面改建為更堅固的直立護岸，不僅增加通水斷面，大幅提升防洪能力，藉由鋼筋混凝土結構也讓堤防更加穩固安全。