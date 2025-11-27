7月豪大雨田尾排水水系災害搶修中 清水溪進度超前「可望春節完工」

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美、縣議長謝典霖聽取縣政府水利資源處簡報清水溪排水頂豐段興修工程。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美、縣議長謝典霖等人，今共視察田尾鄉清水溪排水正義橋上游災修工程，原訂目前施工進度19.33%，實際進度53.09%，可望提前在明年春節前完工，恢復堤岸兩側水防道路通車。

水利資源處副處長黃俊峰簡報，指出田尾鄉有三條重要水系，一是舊濁水溪也就是東螺溪，另兩條是海豐崙排水和清水溪排水，今年7月丹娜絲豪雨和7月31日大雨沖壞三水系部分堤岸，災後縣政府兩個月內規畫設計到發包動工，今勘察的清水溪排水正義橋上游路面塌陷與周邊坡面損壞，共動支3842萬元復建。

黃俊峰表示，原斜坡面是混凝土覆蓋泥土，大雨沖刷易塌坍導致路面塌陷，今改為垂直的懸臂式擋土護岸，削掉斜坡面加寬排水斷面，鋼筋混凝土護岸底下打設預力基樁合計358支，基樁直徑30公分，深達地底6公尺，以後不怕大水大雨沖刷護岸。

王惠美感謝縣議長謝典林和縣議員審查通過預自，進行進行清水溪長度約448公尺的護岸修建以及3186平方公尺的道路修復工程，同時將坡面改建為更堅固的直立護岸，不僅增加通水斷面，大幅提升防洪能力，藉由鋼筋混凝土結構也讓堤防更加穩固安全。

縣府近年陸續投入總計1億6593萬改善田尾鄉治水工程，今年0708豪雨清水溪排水（頂豐段）災修工程已在10月14日開工，工期約240日曆天，預計明年中完工，03115年中完工。包括今日視察的工程，田尾鄉本次災修共挹注4,605萬元進行豪0731打簾村排水次分線（民生段）災修工程220萬元也進行中。

彰化縣政府進行清水溪排水頂豐段的興修工程。記者簡慧珍／攝影
