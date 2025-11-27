彰化彰南路行人庇護島連11撞 專家：狹長路口較難估路徑

彰化市彰南路15個路口新設24座行人庇護島，7個月來卻發生11件挨撞事故，被質疑設計有問題。交通安全協會副理事長林志學指出，彰化彰南路沿線巷弄多，路口接近狹長長方形，車輛轉出轉入確實較難估計轉彎路徑；如果能設置導引線，引導駕駛沿正確軌跡轉彎，多數情況下就可以安全通過。

彰南路庇護島剛啟用，4月10日即在彰南路一段215巷口，發生兩個小時內連3車「切西瓜」撞上庇護島事件，5到10月間沿線又發生6件，本月11日及17日再有2件，累計7個月來，彰南路庇護島已發生11件被撞事故，主要是車輛未注意轉彎幅度「切西瓜」，有的則是直接撞上去，造成庇護島警示設施及車輛損毀。

彰化工務段段長廖志彬表示，彰南路庇護島高度20公分是依規範設置，基座表面劃設黃黑斜紋、反光導標、標誌桿、交通桿、黃色標線有五項警示設施，甚至邀請專家學者現勘，確認「設計沒問題」。

廖志彬表示，工務段將洽警方了解15個路口肇事原因並空拍現場車流行車動向，視情況加繪行車導引線，讓車輛在轉彎時能有所依據，另外，原本固定在庇護島上的4支交通桿，也將評估移往路面固定，加強防護面積。同時呼籲駕駛人開車應減速慢行，跨越馬路或轉彎時，務必注意車前狀況，小心通過以策安全。

林志學說，庇護島是保障行人安全的解方之一，但並非萬能，設計目的是保護行人，而不是懲罰汽車駕駛。有些島頭過高，撞上容易翻覆，反而增加危險。目前常見半圓形島頭施工簡單，但設置時應考量多種情境，包括通行車種的左轉軌跡或緊急通行消防車、救護車的需求，可適度退縮或降低高度，或島頭設計有傾斜面，兼顧行人安全與車輛緩衝。

林志學也提到，台灣駕訓班普遍缺乏針對「雙向十字路口」或「庇護島環境」的訓練，駕駛上路時，左轉通過這類路口常感覺不順暢。且目前法規上對島頭放置位置沒有細則標準，工程師依專業判斷安置，部分事故是因駕駛習慣不佳撞上庇護島，但也確實有因島頭突出，車輛轉彎閃避不及而發生。