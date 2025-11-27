快訊

亮光劃破夜空！中科院試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

外國人誤用大同電鍋台人崩潰 緊急湧入留言教學：兄弟你的內鍋呢

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 2日高達7033.05萬

后里環保公園「孩籽世界遊戲場」今啟用 公園將有新成員黑天鵝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中后里環保公園「孩籽世界遊戲場」今天啟用。圖／台中市建設局提供
台中后里環保公園「孩籽世界遊戲場」今天啟用。圖／台中市建設局提供

台中市后里環保公園是知名景點和休憩場所，台中市政府投入1584萬元打造全新的「孩籽世界遊戲場」今天啟用，建設局長陳大田當場宣布后里環保公園將迎來新成員「黑天鵝」，消息一出，現場小朋友歡呼。

建設局長陳大田表示，市府希望透過「孩籽世界遊戲場」，讓孩子在遊戲中探索自然、學習生態及交通安全知識。遊戲場以兩座6公尺高的種籽攀爬塔為亮點，結合溜滑梯、彈跳床、鞦韆及交通體驗公園等設施，讓孩子在安全環境中探索高度、學習交通觀念並體驗自然生態。

陳大田表示，工程耗時不到半年即完工，讓后里環保公園在17公頃的基地中，除了原有的車泊區、寵物專區、大片草地與花海外，再添一處兼具教育與娛樂的優質親子場域。他更宣布，公園即將迎來「黑天鵝」新住民，未來將為園區增添更多自然與生態亮點，讓親子共享美好休憩時光。

建設局說明，后里環保公園占地17公頃，周邊保留大片草地，並結合5000平方公尺黃波斯菊花海，提供親子親近自然、多元景觀體驗。

后里環保公園「孩籽世界遊戲場」有種籽造型攀爬設施。圖／台中市建設局提供
后里環保公園「孩籽世界遊戲場」有種籽造型攀爬設施。圖／台中市建設局提供
后里環保公園遊戲場有交通公園區域。圖／台中市建設局提供
后里環保公園遊戲場有交通公園區域。圖／台中市建設局提供

后里 親子 台中市

延伸閱讀

台中巨蛋興建中預計2030年完工 中市府斥資7.6億開闢道路

台中甲埔大道工程進度達93% 預計今年底完工 明年初正式通車

鳳凰颱風釀災…台中市建設局馳援宜蘭蘇澳 10部大型機具出動

鳳凰颱風撲台 台中爆發非洲豬瘟案場全面封閉加固圍籬防疫

相關新聞

后里環保公園「孩籽世界遊戲場」今啟用 公園將有新成員黑天鵝

台中市后里環保公園是知名景點和休憩場所，台中市政府投入1584萬元打造全新的「孩籽世界遊戲場」今天啟用，建設局長陳大田當...

彰化彰南路行人庇護島連11撞 專家：狹長路口較難估路徑

彰化市彰南路15個路口新設24座行人庇護島，7個月來卻發生11件挨撞事故，被質疑設計有問題。交通安全協會副理事長林志學指...

7月豪大雨田尾排水水系災害搶修中 清水溪進度超前「可望春節完工」

彰化縣長王惠美、縣議長謝典霖等人，今共視察田尾鄉清水溪排水正義橋上游災修工程，原訂目前施工進度19.33%，實際進度53...

彰化彰南路新設24個行人庇護島卻事故不斷 公路局計畫改造

彰化市彰南路15個路口新設24個行人庇護島，7個月來卻發生11件事故，光是彰南路一段215巷就發了4起事故，當地民眾質疑...

彰化田尾分駐所新建廳舍啟用 縣議長謝典霖語出驚人全場哄笑

彰化縣政府今、明兩年編列約10億元改建和修繕警察廳舍，北斗警分局田尾分駐所新建辦公廳舍今落成啟用，縣長王惠美預告未來有8...

台中推商店街徒步區管理辦法 管委會獲過半居民、店家同意可申請

台中市政府推出商店街徒步區劃設辦法，規定未來商店街區若要設置徒步區，須由管委會徵得過半數徒步區兩側所有權人及公司行號同意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。