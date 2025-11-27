后里環保公園「孩籽世界遊戲場」今啟用 公園將有新成員黑天鵝

台中市后里環保公園是知名景點和休憩場所，台中市政府投入1584萬元打造全新的「孩籽世界遊戲場」今天啟用，建設局長陳大田當場宣布后里環保公園將迎來新成員「黑天鵝」，消息一出，現場小朋友歡呼。

建設局長陳大田表示，市府希望透過「孩籽世界遊戲場」，讓孩子在遊戲中探索自然、學習生態及交通安全知識。遊戲場以兩座6公尺高的種籽攀爬塔為亮點，結合溜滑梯、彈跳床、鞦韆及交通體驗公園等設施，讓孩子在安全環境中探索高度、學習交通觀念並體驗自然生態。

陳大田表示，工程耗時不到半年即完工，讓后里環保公園在17公頃的基地中，除了原有的車泊區、寵物專區、大片草地與花海外，再添一處兼具教育與娛樂的優質親子場域。他更宣布，公園即將迎來「黑天鵝」新住民，未來將為園區增添更多自然與生態亮點，讓親子共享美好休憩時光。