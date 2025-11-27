聽新聞
彰化田尾分駐所新建廳舍啟用 縣議長謝典霖語出驚人全場哄笑
彰化縣政府今、明兩年編列約10億元改建和修繕警察廳舍，北斗警分局田尾分駐所新建辦公廳舍今落成啟用，縣長王惠美預告未來有8處警察老舊辦公廳舍、警察局綜合辦公大樓和刑事大樓將發包興建，給警察人員優質辦公場所，提供民眾舒適洽公空間。
田尾分駐所1982年興建，建物老舊、結構龜裂及地板破損等問題報修，經評估索性拆除重建，縣政府斥資4853萬4千元興建地上3層建築，總坪數223坪，縣長王惠美、縣議長謝典霖、警察局長陳明君、彰化地方法院長楊國精、彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁、彰化縣警察局長陳明君、北斗分局長楊志源，及北斗區縣議員、田尾地方士紳到場共同剪綵啟用。
王惠美表示，今天啟用田尾分駐所之後，埔鹽分駐所已完工驗收，福興分駐所在完工最後階段，警察局綜合行政大樓及原斗派出所分別在工程發包及履約中，林厝派出著手設計規劃，今年起接續編列4億7千萬元規劃整建芳苑派出所、溪湖派出所、大村分駐所、洪堀派出所、內安派出所、竹塘分駐所、馬鳴派出所和朝興派出所等8間老舊辦公廳舍，還將興建警察局刑事大樓逾兩億元，連同4億7千萬元總共近10億元新建和整繕警察辦公廳舍。
縣議長謝典霖和縣議員劉淑芳、李浩誠、鄭俊雄、吳錦潭、李俊諭、張國棟同台，謝典霖代表致詞時幽默地說，新分駐所提供警界同仁一個更方便、舒適的辦公環境，「關的犯人可以更多」。各議員都笑了，全場也哄笑，劉淑芳推謝典霖一把，謝典霖改口說「沒有啦，治安很好，沒人可關。」接著感謝感謝所有警察顧問團及民間友人、企業的熱心捐助，彌補經費不足完善設施，相信未來透過警民緊密合作，一定能為地方創造更安全、更和諧的生活環境。
