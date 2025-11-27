快訊

月初狀況穩定…惡性腦瘤手術名醫馬辛一傳病逝 三總最新回應

怪錯竹棚鷹架了？香港宏福苑大火延燒多棟樓 網激辯：關鍵在它

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部「找到人了」揭現況

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化田尾分駐所新建廳舍啟用 縣議長謝典霖語出驚人全場哄笑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美、縣議長謝典霖、警察局長陳明君等人為北斗警分局田尾分駐所揭牌。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美、縣議長謝典霖、警察局長陳明君等人為北斗警分局田尾分駐所揭牌。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府今、明兩年編列約10億元改建和修繕警察廳舍，北斗警分局田尾分駐所新建辦公廳舍今落成啟用，縣長王惠美預告未來有8處警察老舊辦公廳舍、警察局綜合辦公大樓和刑事大樓將發包興建，給警察人員優質辦公場所，提供民眾舒適洽公空間。

田尾分駐所1982年興建，建物老舊、結構龜裂及地板破損等問題報修，經評估索性拆除重建，縣政府斥資4853萬4千元興建地上3層建築，總坪數223坪，縣長王惠美、縣議長謝典霖、警察局長陳明君、彰化地方法院長楊國精、彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁、彰化縣警察局長陳明君、北斗分局長楊志源，及北斗區縣議員、田尾地方士紳到場共同剪綵啟用。

王惠美表示，今天啟用田尾分駐所之後，埔鹽分駐所已完工驗收，福興分駐所在完工最後階段，警察局綜合行政大樓及原斗派出所分別在工程發包及履約中，林厝派出著手設計規劃，今年起接續編列4億7千萬元規劃整建芳苑派出所、溪湖派出所、大村分駐所、洪堀派出所、內安派出所、竹塘分駐所、馬鳴派出所和朝興派出所等8間老舊辦公廳舍，還將興建警察局刑事大樓逾兩億元，連同4億7千萬元總共近10億元新建和整繕警察辦公廳舍。

縣議長謝典霖和縣議員劉淑芳、李浩誠、鄭俊雄、吳錦潭、李俊諭、張國棟同台，謝典霖代表致詞時幽默地說，新分駐所提供警界同仁一個更方便、舒適的辦公環境，「關的犯人可以更多」。各議員都笑了，全場也哄笑，劉淑芳推謝典霖一把，謝典霖改口說「沒有啦，治安很好，沒人可關。」接著感謝感謝所有警察顧問團及民間友人、企業的熱心捐助，彌補經費不足完善設施，相信未來透過警民緊密合作，一定能為地方創造更安全、更和諧的生活環境。

彰化縣警察局北斗警分局田尾分駐所今啟用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣警察局北斗警分局田尾分駐所今啟用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣警察局北斗警分局田尾分駐所今揭牌啟用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣警察局北斗警分局田尾分駐所今揭牌啟用。記者簡慧珍／攝影

警察 議員 王惠美 檢察官

延伸閱讀

影／廚餘去化過度期 彰化立學校午餐廚餘都交清潔隊載走

彰化縣長王惠美被AI抓去賣苦蕎茶？救命茶荒唐廣告遭檢舉

彰化水果促銷3000份免費送 民眾排隊1公里長有人排到昏倒

動腦又好玩！彰化9旬長輩玩桌遊 祖孫檔戰縣長溫馨又緊張

相關新聞

台中推商店街徒步區管理辦法 管委會獲過半居民、店家同意可申請

台中市政府推出商店街徒步區劃設辦法，規定未來商店街區若要設置徒步區，須由管委會徵得過半數徒步區兩側所有權人及公司行號同意...

彰化田尾分駐所新建廳舍啟用 縣議長謝典霖語出驚人全場哄笑

彰化縣政府今、明兩年編列約10億元改建和修繕警察廳舍，北斗警分局田尾分駐所新建辦公廳舍今落成啟用，縣長王惠美預告未來有8...

2026台中跨年第二波卡司曝光！告五人開唱、動力火車壓軸

「台中跨年夜」將在水湳中央公園登場，繼金曲歌王蕭敬騰之後，台中市政府今天揭曉第二波卡司，由告五人開場，金曲樂團麋先生、T...

台中市行人交通罰鍰繳費 12月1日起四大超商24小時都可繳

民眾反映台中市行人交通違規罰鍰繳費不便，台中市警察局今天表示，下月1日起，行人、慢車及道路障礙等交通違規案件，民眾皆可持...

中市導入AI判煙系統 監控殯葬排煙

為強化火化場周邊空氣品質監控，台中市生命禮儀管理處今年投入總經費100萬元分別在東海及大甲火化場建置AI判煙系統，導入智...

台中市警局推便民服務 三大類罰單12月1日起可在超商繳

台中市警局為提供市民朋友更便利、多元的交通罰單繳費選擇，將在今年12月1日起正式提供超商代收行人、慢車及道路障礙等交通違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。