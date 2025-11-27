台中推商店街徒步區管理辦法 管委會獲過半居民、店家同意可申請

台中市政府推出商店街徒步區劃設辦法，規定未來商店街區若要設置徒步區，須由管委會徵得過半數徒步區兩側所有權人及公司行號同意，以計畫書向市府申請，並辦說明會，試辦最多2個月，若獲超過3分之2居民及店家同意，可畫設徒步區。

台中市議會法規委員會今天審查議案，經濟發展局提出台中市商店街區徒步區畫設及管理維護辦法。經發局副局長林敏棋說明，現行台中市商店街區管理輔導自治條例有提及行人徒步區，卻沒有設置管理辦法，台中23個商店街區中，部分商店街有徒步區之實，苦無法源依據。

根據辦法草案，商圈徒步區均由商店街管委會申請，須募集街區兩側住戶、公司行號過半數同意文件，向市府提出計畫書，經發局會同相關局處組成審查小組，判定有可行性會同意試設，管委會須辦理說明會，再試辦徒步區1個月，可延長1個月，試辦結束做民意調查，超過3分之2居民同意，市府就核可設置。

林敏棋補充，既存徒步區事實的商店街如精明一街，申請條件較寬鬆，只要獲得沿街店鋪兩側1樓所有權人、公司行號過半同意，送計畫書後辦說明會，就可設置，無須再試辦；徒步區也會有評鑑考核機制，若管理不佳市府會安排退場。經發局盼以此完善法規，讓所有商店街辦理徒步區有所依循。

議員黃守達認為，徒步區有很高的設置成本，單單提出計畫書，須要找顧問公司、計算尖峰離峰車流量等等，不是個別管委會能做到，更別說後續執行；全台各縣市徒步區常出現立意良善、執行不力的窘境，市府應該提出總體計畫，說明如何協助商店街設置徒步區。

議員江肇國指出，對部分既存商店街來說，重新申請會製造困擾，即使申請條件較寬鬆，募集過半數住戶與商家同意仍相當困難，建議針對既存徒步區的商店街要有其他做法。議員林昊佑表示，台中大眾交通運輸不如台北發達，擁有全國最高的家戶持有汽機車比例，商店街徒步區恐成效不彰。

林敏棋說明，經發局有訂定商圈輔導專案，對所有申請徒步區的商圈，都會提供專業人力協助。目前經發局掌握23個商店街狀況，精明一街可能性最高，其他如電子街、繼光街等商店街較無意願；申請徒步區並無強制性，各管委會可依據自身情況判斷，市府訂定辦法是要讓有意願的商店街有法可循。