快訊

賴總統2027武統說 鄭麗文：賴總統玩火把百姓當政治豪賭籌碼

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

台中推商店街徒步區管理辦法 管委會獲過半居民、店家同意可申請

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市精明一街商圈，有行人徒步區的既存事實，但無法源依據，是最有可能依照新辦法申請徒步區的商店街之一。記者陳敬丰／攝影
台中市精明一街商圈，有行人徒步區的既存事實，但無法源依據，是最有可能依照新辦法申請徒步區的商店街之一。記者陳敬丰／攝影

台中市政府推出商店街徒步區劃設辦法，規定未來商店街區若要設置徒步區，須由管委會徵得過半數徒步區兩側所有權人及公司行號同意，以計畫書向市府申請，並辦說明會，試辦最多2個月，若獲超過3分之2居民及店家同意，可畫設徒步區。

台中市議會法規委員會今天審查議案，經濟發展局提出台中市商店街區徒步區畫設及管理維護辦法。經發局副局長林敏棋說明，現行台中市商店街區管理輔導自治條例有提及行人徒步區，卻沒有設置管理辦法，台中23個商店街區中，部分商店街有徒步區之實，苦無法源依據。

根據辦法草案，商圈徒步區均由商店街管委會申請，須募集街區兩側住戶、公司行號過半數同意文件，向市府提出計畫書，經發局會同相關局處組成審查小組，判定有可行性會同意試設，管委會須辦理說明會，再試辦徒步區1個月，可延長1個月，試辦結束做民意調查，超過3分之2居民同意，市府就核可設置。

林敏棋補充，既存徒步區事實的商店街如精明一街，申請條件較寬鬆，只要獲得沿街店鋪兩側1樓所有權人、公司行號過半同意，送計畫書後辦說明會，就可設置，無須再試辦；徒步區也會有評鑑考核機制，若管理不佳市府會安排退場。經發局盼以此完善法規，讓所有商店街辦理徒步區有所依循。

議員黃守達認為，徒步區有很高的設置成本，單單提出計畫書，須要找顧問公司、計算尖峰離峰車流量等等，不是個別管委會能做到，更別說後續執行；全台各縣市徒步區常出現立意良善、執行不力的窘境，市府應該提出總體計畫，說明如何協助商店街設置徒步區。

議員江肇國指出，對部分既存商店街來說，重新申請會製造困擾，即使申請條件較寬鬆，募集過半數住戶與商家同意仍相當困難，建議針對既存徒步區的商店街要有其他做法。議員林昊佑表示，台中大眾交通運輸不如台北發達，擁有全國最高的家戶持有汽機車比例，商店街徒步區恐成效不彰。

林敏棋說明，經發局有訂定商圈輔導專案，對所有申請徒步區的商圈，都會提供專業人力協助。目前經發局掌握23個商店街狀況，精明一街可能性最高，其他如電子街、繼光街等商店街較無意願；申請徒步區並無強制性，各管委會可依據自身情況判斷，市府訂定辦法是要讓有意願的商店街有法可循。

法規委員會召集人黃馨慧裁示，本案照案通過備查，送大會審議，附帶意見，請經發局分析台中各商圈依循的母法，比如逢甲夜市就是按照道路交通管理條例，以及每個商圈目前面臨哪些困難。

台中市經發局提出中市商店街區徒步區畫設及管理維護辦法草案，規定商店街管委會申請畫設徒步區的條件與管理辦法，獲法規委員會通過備查，送大會審議。記者陳敬丰／攝影
台中市經發局提出中市商店街區徒步區畫設及管理維護辦法草案，規定商店街管委會申請畫設徒步區的條件與管理辦法，獲法規委員會通過備查，送大會審議。記者陳敬丰／攝影

管委會 台中市 議員

延伸閱讀

太誇張！彰化社頭山壩福德宮新廟昨被潑漆 今又被焚燒破壞

台中焚化爐年產2萬噸飛灰去化困難 議員憂成「飛灰山」

2千多億元中央說了算 盧秀燕批：政院版財劃法對地方整體不利

市定古蹟周邊路樹遭修剪成電線杆 居民轟：是砍頭不是修剪

相關新聞

台中推商店街徒步區管理辦法 管委會獲過半居民、店家同意可申請

台中市政府推出商店街徒步區劃設辦法，規定未來商店街區若要設置徒步區，須由管委會徵得過半數徒步區兩側所有權人及公司行號同意...

2026台中跨年第二波卡司曝光！告五人開唱、動力火車壓軸

「台中跨年夜」將在水湳中央公園登場，繼金曲歌王蕭敬騰之後，台中市政府今天揭曉第二波卡司，由告五人開場，金曲樂團麋先生、T...

台中市行人交通罰鍰繳費 12月1日起四大超商24小時都可繳

民眾反映台中市行人交通違規罰鍰繳費不便，台中市警察局今天表示，下月1日起，行人、慢車及道路障礙等交通違規案件，民眾皆可持...

中市導入AI判煙系統 監控殯葬排煙

為強化火化場周邊空氣品質監控，台中市生命禮儀管理處今年投入總經費100萬元分別在東海及大甲火化場建置AI判煙系統，導入智...

台中市警局推便民服務 三大類罰單12月1日起可在超商繳

台中市警局為提供市民朋友更便利、多元的交通罰單繳費選擇，將在今年12月1日起正式提供超商代收行人、慢車及道路障礙等交通違...

中市訂禁售核食條例 昨再敗訴

台中市議會通過台中市食品安全衛生管理自治條例，禁止在台中販售日本核災5縣受核汙染食品，被行政院發函宣告無效，台中市府提行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。