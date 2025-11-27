快訊

2026台中跨年第二波卡司曝光！告五人開唱、動力火車壓軸

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「台中跨年夜」將在水湳中央公園登場，台中市政府今天揭曉第二波卡司，由告五人震撼開場。圖／台中市新聞局提供
「台中跨年夜」將在水湳中央公園登場，台中市政府今天揭曉第二波卡司，由告五人震撼開場。圖／台中市新聞局提供

「台中跨年夜」將在水湳中央公園登場，繼金曲歌王蕭敬騰之後，台中市政府今天揭曉第二波卡司，由告五人開場，金曲樂團麋先生、TRASH接力登場，進入2026新的一年，再由動力火車熱血開唱。

告五人今年首度入圍金馬獎，上周風光出席典禮，令TRASH相當羨慕說，「希望我們也能夠有機會以音樂為電影服務。」動力火車也笑說，「其實我們兩年前也有入圍過金馬獎，是老狐狸的主題曲『鳥仔』角逐最佳原創電影歌曲，但沒得到獎，所以可能沒人發現我們入圍過。」但動力火車6月拿下第二座金曲獎最佳演唱組合，他們說，「相隔20年，再拿到金曲獎，應該是今年最難忘的事」。

麋先生今年將在台中及台南兩地演出，跨年需趕場，他們幽默說，除了各自的樂器是靈魂本體之外，「團員本人」更是必備核心要件，「只要麋先生五人到齊，就沒什麼大不了的事情」；告五人則透露因為要趕場，比較不方便吃晚餐，所以會帶一些食物充飢，因為有體力才能有好的演出；動力火車也老神在在說，「今年一樣唱兩場，不會太趕，但距離不算近，所以還是會請團隊注意一下時間，安全最重要。」

新聞局指出，每年跨年都是歌手最忙的時候，動力火車幾乎已忘記上次沒唱跨年活動是什麼時候了，顏志琳想了很久，想起多年前有次跨年夜放假，當晚他開車帶著家人到台北看101煙火，一起倒數迎新年；麋先生也分享，如果剛好沒有演出，因為跨年夜通常會很冷，沒有工作時最想做的事，就是待在暖暖的被窩裡，把自己包成一團，好好休息、充電，讓身心都準備好迎接下一年的全新挑戰；TRASH則說，沒唱跨年的話會想要家人在一起，畢竟大部分跨年的時候都不在他們身邊，能夠跟家人迎接新的一年是很難得的。

新聞局長欒治誼表示，今年跨年演唱會自卡司公布後引發高度關注，不僅集結金曲、金馬話題音樂人，更凸顯台中作為大型演唱會城市的能量與魅力。水湳中央公園已成全台灣最具代表性的跨年場地，城市吸引力與跨年品牌現已形成正向循環，歡迎全國民眾一起來台中迎接2026。

