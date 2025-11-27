台中市行人交通罰鍰繳費 12月1日起四大超商24小時都可繳

民眾反映台中市行人交通違規罰鍰繳費不便，台中市警察局今天表示，下月1日起，行人、慢車及道路障礙等交通違規案件，民眾皆可持罰單至全國四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）透過多媒體事務機列印繳費單，並直接在櫃檯繳款，提供市民更便捷、不受時間限制的繳費管道。

台中市議員施志昌接獲民眾陳情，一位在東海大學附近因違規穿越雙黃線被開罰單的行人說，他違規被罰無話可說，但繳費管道極為不便。

施志昌指出，台中市行人罰鍰的繳納方式與汽機車不同，當時僅能透過郵局劃撥或親自前往開單地點所屬的警察分局（如烏日分局）臨櫃繳納，市民常常需要特地請假或調整作息才能完成繳費。

施志昌說，台中市的罰單繳費方式落後，目前全台六都中，除了台中和高雄以外，其餘直轄市皆已開放超商繳費，他要求台中市政府必須盡快推出線上或超商繳費的便民方案。

為回應民眾需求並強化行政效率，台中市警察局編列70萬元，經近一年的作業規劃與測試，克服各項困難，終於完成將此類罰單納入超商代收服務項目。市議員施志昌表示，肯定警局的積極性作為。

12月1日新制上路後，台中市民只需在24小時不打烊的超商繳費，不再受限於公務機關的辦公時間，增加罰鍰繳納的管道，也避免因繳費逾期而產生的額外罰則。

台中市警局交通警察大隊組長張峰銓表示，繳費方式更便利，他呼籲全體市民共同遵守交通規則，共同維護用路人安全，促進友善的交通環境。