台中市警局推便民服務 三大類罰單12月1日起可在超商繳
台中市警局為提供市民朋友更便利、多元的交通罰單繳費選擇，將在今年12月1日起正式提供超商代收行人、慢車及道路障礙等交通違規罰鍰的新服務。
台中市警局交通大隊表示，以往，民眾若收到行人、慢車違規或是在道路上堆積、置放雜物或違規設攤等類型的罰單時，僅能利用平日白天時間親赴各警察分局或郵局臨櫃繳納，為強化行政效率，經過近一年的作業規劃及測試，終於完成將此類罰單納入超商代收服務項目。
交大指出，民眾將可持違規通知單，至全國四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）的多媒體事務機列印繳費單，隨即在櫃檯直接繳款，完成繳費程序；整個過程僅需短短幾分鐘，無論是上班途中、午休時刻，甚至是深夜時段，都能簡單搞定，再也不受限時間規定。
交大表示，該項新措施的推行，大幅增加了罰鍰繳納的多重管道，擴展為遍布全國、24小時不打烊的「全面性」網絡；雖然繳費方式更加便利，不過仍需呼籲市民能共同遵守交通規則，促進友善交通環境，方能享受從容不迫的交通秩序及安全。
