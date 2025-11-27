快訊

台中市警局推便民服務 三大類罰單12月1日起可在超商繳

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局從12月1日起開放三類罰單可在超商繳納。圖／台中市警局提供
台中市警局從12月1日起開放三類罰單可在超商繳納。圖／台中市警局提供

台中市警局為提供市民朋友更便利、多元的交通罰單繳費選擇，將在今年12月1日起正式提供超商代收行人、慢車及道路障礙等交通違規罰鍰的新服務。

台中市警局交通大隊表示，以往，民眾若收到行人、慢車違規或是在道路上堆積、置放雜物或違規設攤等類型的罰單時，僅能利用平日白天時間親赴各警察分局或郵局臨櫃繳納，為強化行政效率，經過近一年的作業規劃及測試，終於完成將此類罰單納入超商代收服務項目。

交大指出，民眾將可持違規通知單，至全國四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）的多媒體事務機列印繳費單，隨即在櫃檯直接繳款，完成繳費程序；整個過程僅需短短幾分鐘，無論是上班途中、午休時刻，甚至是深夜時段，都能簡單搞定，再也不受限時間規定。

交大表示，該項新措施的推行，大幅增加了罰鍰繳納的多重管道，擴展為遍布全國、24小時不打烊的「全面性」網絡；雖然繳費方式更加便利，不過仍需呼籲市民能共同遵守交通規則，促進友善交通環境，方能享受從容不迫的交通秩序及安全。

台中市警局從12月1日起開放三類罰單可在超商繳納。圖／台中市警局提供
台中市警局從12月1日起開放三類罰單可在超商繳納。圖／台中市警局提供

