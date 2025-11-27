快訊

中市導入AI判煙系統 監控殯葬排煙

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府導入AI系統掌握煙霧排放。圖/台中市政府提供
台中市政府導入AI系統掌握煙霧排放。圖/台中市政府提供

為強化火化場周邊空氣品質監控，台中市生命禮儀管理處今年投入總經費100萬元分別在東海及大甲火化場建置AI判煙系統，導入智慧影像辨識技術，即時掌握煙囪排放情形，避免廢氣異常排放，提升自主管理與空污防制效能。

民政局長吳世瑋表示，市府結合科技及現場管理雙軌並行，展現守護市民健康的堅定決心，打造低污染、友善且安心的治喪環境。

他說，棺木內放置過多塑膠或合成纖維等陪葬品，棺木火化破棺瞬間易產生大量高溫廢氣，成為空污防制設備負荷的主要來源。導入AI判煙系統，一旦偵測到煙囪廢氣排放異常，會即時判讀並啟動爐間警報器，提醒火化爐爐師調整進氣量，避免異常排放持續發生，提升操作人員現場應變效率。

此外，為確保監測準確度，系統上線後將會每三個月進行一次調校，持續強化火化場空污排放的自主管理效能。

生管處長柯宏黛說，東海及大甲殯儀館近6年平均每年火化量約2.5萬具，殯葬需求持續增加。為營造更優質的治喪環境，市府近年積極汰換館內老舊火化爐具與空污防制設備，不僅提升火化效能，也有效降低污染物排放，改善周邊空氣品質。今年更導入AI智慧科技，透過即時監控與精準管理，強化火化流程監控與管理，期盼在照顧家屬需求的同時，讓空污防治更到位，並兼顧環境永續與城市健康發展。

台中市政府導入AI系統掌握殯葬煙霧排放。圖/台中市政府提供
台中市政府導入AI系統掌握殯葬煙霧排放。圖/台中市政府提供

空污 監控 空氣品質

