中市導入AI判煙系統 監控殯葬排煙

為強化火化場周邊空氣品質監控，台中市生命禮儀管理處今年投入總經費100萬元分別在東海及大甲火化場建置AI判煙系統，導入智慧影像辨識技術，即時掌握煙囪排放情形，避免廢氣異常排放，提升自主管理與空污防制效能。

民政局長吳世瑋表示，市府結合科技及現場管理雙軌並行，展現守護市民健康的堅定決心，打造低污染、友善且安心的治喪環境。

他說，棺木內放置過多塑膠或合成纖維等陪葬品，棺木火化破棺瞬間易產生大量高溫廢氣，成為空污防制設備負荷的主要來源。導入AI判煙系統，一旦偵測到煙囪廢氣排放異常，會即時判讀並啟動爐間警報器，提醒火化爐爐師調整進氣量，避免異常排放持續發生，提升操作人員現場應變效率。

此外，為確保監測準確度，系統上線後將會每三個月進行一次調校，持續強化火化場空污排放的自主管理效能。