台中3工藝師授證 各獲獎金25萬駐館1年推廣漆藝之美

中央社／ 台中27日電

第5屆台中市工藝師名單揭曉，台中市文化局今天頒發獎座及每個人獎金25萬元給得獎的工藝師廖勝文、史嘉祥及李幸龍，3人也可在港區藝術中心駐館1年，讓民眾體驗不一樣的漆藝之美。

台中市文化局上午在台中市政府舉行第5屆工藝師授證典禮，由文化局長陳佳君頒發獎座及獎金新台幣25萬元給3名工藝師廖勝文、史嘉祥、李幸龍。

陳佳君致詞說，台中市工藝師選拔每2年舉辦1次，工藝是生活之本，3人能得獎很不容易，今年的工藝師都與漆藝有關，中部培養很多漆藝創作大師，不只傳承還融合現代藝術發想，未來在港區藝術中心駐館期間，可以讓民眾體驗不同漆藝之美。

陳佳君表示，得獎者都是長期投入工藝創作及技藝傳承的優秀工藝師，其中廖勝文對漆藝推廣具使命感，作品多元創新，以不同形式展現脫胎漆器工藝；史嘉祥在陶、漆及雕塑創作經歷紮實，且受邀至台中監獄「漆藝技訓班」指導受刑人漆藝傳習達28年，奉獻精神令人感佩；融合陶藝與漆藝創作的李幸龍，創作年資40多年，獲獎無數，在陶藝的器形、質感及肌理處理，均有優異表現。

廖勝文表示，原本是從事醬菜工作，因為工作肌肉拉傷，36歲時因緣際會參加國寶級漆藝家陳火慶技藝傳習班，結業後就開始投入漆藝創作，希望透過漆藝推廣，讓漆工藝之美可以走入人們生活。

史嘉祥指出，創作者要做的，就是決定想透過創作呈現什麼狀態，以實驗性態度持續突破傳統工藝框架，讓古老漆陶技藝在當代語境中展現新的可能。

李幸龍也說，40年來藝術創作生涯從不強求公部門可以給予什麼舞台，自己努力建構舞台，以創作累積資源，透過參加國內外競賽累積成果及定位，融入東方元素，建構民族色彩及刻畫台灣文化意象，長期累積自己一脈藝術創作風格，能被看見及認同，再次感謝文化局肯定。

