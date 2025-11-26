吳皇昇參選台中北屯選況升溫 柯文哲「小號」現身再添關注

台中市下屆市議員選舉進入整備期，人口最多的北屯區因區域板塊變動掀起新一波布局。隨著黃健豪轉戰立委、國民黨市議員陳成添今年3月當選台中區農會理事長後宣布不再連任，北屯一下子騰出兩席議員空缺；若根據人口成長再增額，席次甚至可能再多出一席，戰局因而提前升溫。

在藍白陣營中，已有多名人士磨刀霍霍。曾任台中市長盧秀燕新聞局長的吳皇昇宣布參選北屯區議員，使這一選區的競爭更加激烈。

吳皇昇近日在臉書分享其隨民眾黨訪日行程的內容，提到民眾黨與日本國民民主黨進行深入交流，並與參議員牛田茉友（前NHK主播）及多位日方國會議員就民生議題對談。

晚間約10時30分，一個疑似前民眾黨主席柯文哲的帳號留言「加油！把握學習的機」，引發關注。吳皇昇驚訝回應：「你應該不會是柯文哲主席本人吧？」民眾黨內人士則表示，該帳號極有可能就是柯文哲本人。