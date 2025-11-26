聽新聞
0:00 / 0:00

吳皇昇參選台中北屯選況升溫 柯文哲「小號」現身再添關注

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市新聞局前局長吳皇昇（左）在臉書分享訪日心得，柯文哲突然留言。圖／取自臉書
台中市新聞局前局長吳皇昇（左）在臉書分享訪日心得，柯文哲突然留言。圖／取自臉書

台中市下屆市議員選舉進入整備期，人口最多的北屯區因區域板塊變動掀起新一波布局。隨著黃健豪轉戰立委、國民黨市議員陳成添今年3月當選台中區農會理事長後宣布不再連任，北屯一下子騰出兩席議員空缺；若根據人口成長再增額，席次甚至可能再多出一席，戰局因而提前升溫。

在藍白陣營中，已有多名人士磨刀霍霍。曾任台中市長盧秀燕新聞局長的吳皇昇宣布參選北屯區議員，使這一選區的競爭更加激烈。

吳皇昇近日在臉書分享其隨民眾黨訪日行程的內容，提到民眾黨與日本國民民主黨進行深入交流，並與參議員牛田茉友（前NHK主播）及多位日方國會議員就民生議題對談。

晚間約10時30分，一個疑似前民眾黨主席柯文哲的帳號留言「加油！把握學習的機」，引發關注。吳皇昇驚訝回應：「你應該不會是柯文哲主席本人吧？」民眾黨內人士則表示，該帳號極有可能就是柯文哲本人。

柯文哲近期動作顯著增加。除了在黃國昌出訪前夕提前釋出兩人合體影片，妻子陳佩琪也在直播節目透露，柯文哲預計12月底後將逐步恢復與支持者「小草」的互動，顯示其公開活動將慢慢升溫。

台中市新聞局前局長吳皇昇在臉書分享訪日心得，柯文哲突然留言。圖／取自臉書
台中市新聞局前局長吳皇昇在臉書分享訪日心得，柯文哲突然留言。圖／取自臉書
盧秀燕當選第一任台中市長，即聘吳皇昇擔任新聞局長。圖／取自市府網站
盧秀燕當選第一任台中市長，即聘吳皇昇擔任新聞局長。圖／取自市府網站

議員 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

柯文哲啟動「土城十講」 黃國昌讚自我嘲諷展現高度格局

否認班師回朝！柯文哲啟動「土城十講」 合體黃國昌：2個太陽比沒有太陽好

19日藍白主席會談…黃國昌會前曾請教柯文哲 陳智菡曝柯提示3點

影射三立前記者馬郁雯性交易「雙重詆毀」？押柯文哲的法官這樣判

相關新聞

議員爆台中有養豬場疑偷用廚餘養豬 環保局：查無實據

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，目前全台維持禁止廚餘養豬，台中市議員今天揭露，大肚區疑似有養豬場偷偷以廚餘養豬，批評市府稽查...

台中狼教練涉性侵學童案 專家建議盧秀燕應首創外聘教練評鑑機制

台中某國小少棒隊松姓教練涉嫌性侵41名學童，二審今駁回上訴維持原判，引發對外聘教練管理．球隊師徒制太封閉等討論。專家建議...

台中稽查大肚養豬場廚餘餵豬 中市府：每3天嚴密稽查

台中市政府配合中央禁止廚餘養豬政策，每3天稽查一次高風險場，嚴密掌控養豬場防疫安全。針對大肚區一處養豬場疑有使用廚餘蒸煮...

中市訂禁售核食條例 昨再敗訴

台中市議會通過台中市食品安全衛生管理自治條例，禁止在台中販售日本核災5縣受核汙染食品，被行政院發函宣告無效，台中市府提行...

防偷載餵豬 中市輔導廚餘車裝GPS

台中發生非洲豬瘟餘波盪漾，民進黨議員昨檢舉有養豬場仍偷餵廚餘，質疑中市府至今仍未掌握廚餘流向，管理暴露漏洞。環保局回應，...

觀察站／加嚴食安敗訴 地方自治權遭侵害

台中市訂禁止販售核災地區食品的自治條例再吞敗訴，未出人意料，也符合中央剛宣布的「核食解禁」原則。適逢中國大陸為了日本「台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。