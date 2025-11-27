防偷載餵豬 中市輔導廚餘車裝GPS

台中發生非洲豬瘟餘波盪漾，民進黨議員昨檢舉有養豬場仍偷餵廚餘，質疑中市府至今仍未掌握廚餘流向，管理暴露漏洞。環保局回應，稽查現場未發現廚餘跡象，仍針對活豬採檢，降低風險。目前輔導廚餘載運車裝GPS，持續強化載運車輛管理與稽查機制。

台中市過去共有36家養豬場向環保局申請廚餘再利用；中央宣布禁止廚餘養豬後，環保局回應「業者均改用飼料」。議員江肇國昨拿出民眾拍攝到影像，有廚餘車停在某養豬場前，疑似有載運偷餵，他質疑市府說法與實際狀況顯然不符，要求公開查緝紀錄，說明稽查是否落實。

養豬場遭質疑偷餵廚餘，市府昨派員現場稽查，未發現異狀，仍針對活豬採檢，以降低風險。圖／台中市府提供

台中市政府農業局、環保局昨獲報後即前往該場稽查，確認現場未有蒸煮廚餘跡象，場內無廚餘桶，地上也無廚餘油漬，無違反相關法令；為求謹慎，市府仍針對活豬採檢，讓風險降到最低。

議員指出，目前市府僅掌握曾與環保局簽約的清運車輛，其餘小蜜蜂業者、個別豬農自運車及其他未納管載運車輛全落在管理空白。江肇國批評，連每天有多少車在載廚餘都說不清楚，怎麼管？新任環保局長吳盛忠保證，他就是來解決廚餘問題的，「等著看」。

市府表示，目前法令並未強制廚餘載運車裝設GPS，但為提高掌握度，市府提供免費安裝與1000元獎勵金，已協助44輛完成裝設。環保局並自10月27日起採「人盯桶、人盯場」方式加強監控，累計稽查達1160家次，偷運廚餵豬違反多項法規，若查獲違規將重罰。

市府並強調，目前台中廚餘處理方式仍以焚化發電為主、沼氣發電為輔，自11月以來每日平均處理約368公噸未分類生熟廚餘，未來將配合中央政策研議更完整的廚餘去化與資源化途徑。

非洲豬瘟事件讓台中市府承受巨大輿論壓力，市長盧秀燕表示，這段期間外界各種指控不斷，甚至出現「台中下毒」等陰謀論。她表示，從政必然承受攻擊，「進廚房就不要怕熱」，但若執著於回應陰謀論，「根本沒完沒了」。

她指出，六都過去未禁止廚餘養豬，許多人甚至視為值得驕傲的傳統養豬模式，如今備受質疑，反而是思考畜牧業轉型契機，推動更安全、可管理的生產模式。