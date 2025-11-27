觀察站／加嚴食安敗訴 地方自治權遭侵害

台中市訂禁止販售核災地區食品的自治條例再吞敗訴，未出人意料，也符合中央剛宣布的「核食解禁」原則。適逢中國大陸為了日本「台灣有事」論升高兩國緊張情勢之際，中央放行核災食品、法院判決自治條例無效，除掀起食安疑雲，更可能侵害地方自治權。

判決結果公布前，台中法界人士就推斷中市府應會敗訴，依據正是來自此前中市府與行政院纏訟的「瘦肉精零檢出」案；該案同樣由中市府訂自治條例，規定學校營養午餐必須瘦肉精零檢出，遭政院函告無效，市府告上法院，最高行政法院認定牴觸母法，去年底判決中市府敗訴定讞。

「禁售核食案」與「瘦肉精零檢出案」如出一轍，地方加嚴管理食品，中央以「超出母法」為由函告無效。比起超出母法，中央更在意的可能是這類先例一開，無論未來中央政府和他國談了什麼外交條件，都可以被地方政府「自行加嚴」擋下。

政院在一審答辯已說得很清楚，中市修改食安自治條例「涉及國際貿易政策與公共安全衛生，屬於中央立法事項，非屬地方自治事項」；換言之，為保證與他國貿易、外交談判順利，即使食品安全屬於地方自治項目，在特定情況下也得靠邊站。

然而，食安若真的出事，誰來負責？非洲豬瘟事件是現成且最鮮活的案例，中央對中市府的口誅筆伐，認定地方政府要為防疫破口負責。按此邏輯，縣市政府既無法訂出更嚴格的食安規範，又須負起執行與查驗責任，中央、地方的權責錯位恐繼續擴大。

值得深思的是，鬆綁食安檢驗、模糊地方自治權之後，中央有換來更好的外交與國際處境嗎？開放萊豬進口4年有餘，是否爭取到美方在我國加入經貿協議、關稅減免、外交等更強力支持？結果其實遠不如預期，這次開放「核食」，又換到什麼？