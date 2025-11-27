中市訂禁售核食條例 昨再敗訴

台中市議會通過台中市食品安全衛生管理自治條例，禁止在台中販售日本核災5縣受核汙染食品，被行政院發函宣告無效，台中市府提行政訴訟，一審敗訴，上訴最高行政法院發回更審；台北高等行政法院更一審昨仍判決中市府敗訴。可上訴。

自治條例禁止販售日本核災5縣食品，除須標示產地名，違者可處罰鍰；行政院2017年3月備查，2022年3月以自治條例牴觸憲法、食安法等宣告無效。

台中市府提行政訴訟認為，行政院宣告自治條例無效屬行政處分，是限制台中市府自治立法權限處分，實際上已侵害台中市地方自治權；再者，自治條例只規範在台中市內販賣「日本國福島等5縣製造之食品」行為和行為人，不屬於憲法規定應由中央立法執行的國際貿易政策事項，且市府是基於保障市民健康，因地制宜制定條例，符合均權原則，也未違反法律保留原則。

一審認為若台中市認為自治立法權受到侵害，應由議會代表提訴願、訴訟救濟，市府是行政機關非立法機關，提訴訟屬於當事人不適格，判敗訴。上訴最高行政法院認為行政院發函的受文者是中市府，不易判斷是否欠缺當事人適格訴訟要件，認為應給中市府補正為當事人的機會，廢棄發回更審。更一審昨再判決中市府敗訴。

台中市府表示，收到判決書後會研議是否上訴。議會國民黨團書記長李中2016年曾參與提案修法，他表示，根據地方制度法，食品安全當然是地方自治項目，縣市政府要求更嚴格的管制有何不可？但如今司法不公的狀況比比皆是，對本次判決並不意外；黨團會要求市府繼續上訴，確保市民食安。

李中批評，連日本商場都會標示食品來自核災地區，價錢較便宜；日本民眾有選擇權利，台灣人卻沒有，難道我們是日本的殖民地？賴政府真是作賤自己老百姓的政府。民進黨台中市黨團總召王立任表示，尊重判決結果。

台北市議會2016年也通過食安自治條例，禁賣日本輻射汙染食品。當時提案的議員王欣儀昨指出，判決結果令人遺憾，顯見司法已淪為政府的附庸，質疑民進黨政府將核能視為萬惡之源，卻又放任核輻射疑慮的食品進口。