運彩公會贈球台中大鵬國小羽球隊 助攻全國賽再奪金盃

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市大鵬國小羽球隊戰功彪炳！甫於台中市長盃羽球錦標賽橫掃6金5銀9銅，表現亮眼。為緩解球隊龐大的訓練消耗，運彩公會理事長何昱奇26日聯手立法委員廖偉翔，特別捐贈價值15萬元的羽球共10箱(3,600顆)，為選手們補足「彈藥」，期許大鵬國小延續市長盃氣勢，在全國賽場上再奪金盃。

大鵬國小羽球隊不僅包辦台中市長盃羽球錦標賽六年級男團與三年級女團冠軍，更是全台中表現最耀眼的國小隊伍。這群羽球小將將於12月3日南下屏東，出征「全國國小盃羽球錦標賽」。

今天的捐贈過程中，立法院副院長江啟臣也特別到場表達關心，並讚許何昱奇理事長與廖偉翔立委關心及幫助基層體育的用心，同時與小選手同樂，進行了一場友誼賽。

大鵬國小校長王慶祥表示，學校位於水湳市場周邊，鄰近老眷村，全校約有四成學生來自單親、中低收入或新住民等弱勢家庭。儘管資源有限，訓練經費常入不敷出，但教練團仍堅持無償付出，孩子們也展現出「感恩惜福、永不放棄」的態度。

王慶祥對於運彩公會與廖偉翔立委的雪中送炭表達誠摯謝意，這批羽球對球隊而言是備戰全國賽最實質的幫助。

運彩公會理事長何昱奇表示，基層體育是國家運動發展的根本，看到大鵬國小的孩子們在資源相對匱乏環境下，仍能堅持訓練並展現如此驚人的成績，令人動容。運彩公會希望透過這次捐贈，不僅提供物資，更給予孩子們一份信心，讓他們知道在追夢的路上並不孤單。

長期關注基層體育的廖偉翔，除了媒合民間資源贊助球隊，近期更積極為校園安全奔走。針對大鵬國小操場跑道嚴重破損、凹凸不平的問題，廖偉翔指出，為確保學童運動安全，修繕工程刻不容緩。他已與教育局取得聯繫並將展開協商，預計近期就會有跑道翻新的好消息，盼能為小選手們打造更完善的訓練基地。

大鵬國小體育班以羽球及籃球為發展重點，羽球隊成軍以來更是「國手搖籃」，陸續培育出青奧國手黃映瑄、亞洲盃國手陳肅諭等多位好手，並曾創下全國賽六連霸的輝煌紀錄。

此次市長盃，大鵬國小在不計算越級挑戰的情況下，幾乎稱霸國小組賽事。帶著這份榮耀與各界的祝福，全校師生與教練團對於即將到來的全國錦標賽充滿信心，誓言全力以赴，為台中爭光。

本次捐贈儀式嘉賓雲集，除立法院副院長江啟臣、運彩公會理事長何昱奇、立委廖偉翔外，台中市政府運動局長游志祥與教育局副局長郭明州、市議員黃馨慧、羽球委員會總幹事廖進隆及主委謝震頴等人都到場，共同為小選手們加油打氣。

捐贈儀式後，與會貴賓也輪番下場，和小朋友進行友誼賽，小試身手，感受一下比賽場中痛快揮拍的快感。

