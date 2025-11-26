快訊

火光照夜空！香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

禁日本核食案台中市府再敗訴 藍民代：政治利益凌駕民眾權益

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台中市2016年修法禁止核食，政院2022年函告無效，中市府提起行政訴訟，今天北高行更一審宣判市府敗訴。圖為中市府衛生局稽查市售商品畫面，非指圖片中為核食商品。聯合報系資料照
台中市2016年修法禁止核食，政院2022年函告無效，中市府提起行政訴訟，今天北高行更一審宣判市府敗訴。圖為中市府衛生局稽查市售商品畫面，非指圖片中為核食商品。聯合報系資料照

衛福部食藥署全面解禁日本福島食品，引發熱議，地方政府曾訂有禁止核食販售條例，但2022年遭中央函文認為牴觸憲法及中央法令無效，台中市府提起行政訴訟，更一審今仍判決敗訴。曾提案北市議員就痛批，中央為國家利益犧牲人民健康，若出事要負最大責任。

北市議會2016年通過「台北市食品安全自治條例」，不得販售日本輻射汙染食品，但2022年行政院宣布開放日本福島五縣食品進口後，被行政院依牴觸憲法及食安法規為由函告無效，當時包含六都及11縣市都有相關條例，後來由台中市府代為提起行政訴訟，北高等行政法院更一審今仍判決台中市府敗訴，可上訴。

當時北市提案議員王欣儀指出，地方政府本就有權在中央的母法規範之下，制定更嚴格的規定來維護市民安全，今天判決結果令人遺憾，顯見司法已淪為政府的附庸，為了國家利益犧牲人民健康，若真的吃出問題了，要負最大的責任。

王欣儀也質疑，民進黨政府上任以來，一直將核電視為萬惡之源，拆核四、停用核三等，另一方面卻又放任有核輻射疑慮的食品進台灣人民肚子，為了討好美日兩國，一味讓利，包含萊豬、軍購、核食、台積電等一退再退，就是政治利益凌駕民眾權益。

王欣儀呼籲，中央政府既然決定要無視地方政府決定開放，就應做好邊境管理，對於食品安全嚴格把關，不可再讓非洲豬瘟事件重蹈覆轍。

行政院 核食

延伸閱讀

中市禁日本核食自治條例更一審再敗訴 議員怒批：作賤自己的中央政府

禁止販售日本核災五縣食品 台中市政府告行政院...更一審再度敗訴

「試圖蒙混過關」回應日本內閣答辯書 陸外交部再批老調重彈

與川普通話後 高市稱日本無立場認定台灣法律地位

相關新聞

議員爆台中有養豬場疑偷用廚餘養豬 環保局：查無實據

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，目前全台維持禁止廚餘養豬，台中市議員今天揭露，大肚區疑似有養豬場偷偷以廚餘養豬，批評市府稽查...

台中狼教練涉性侵學童案 專家建議盧秀燕應首創外聘教練評鑑機制

台中某國小少棒隊松姓教練涉嫌性侵41名學童，二審今駁回上訴維持原判，引發對外聘教練管理．球隊師徒制太封閉等討論。專家建議...

台中稽查大肚養豬場廚餘餵豬 中市府：每3天嚴密稽查

台中市政府配合中央禁止廚餘養豬政策，每3天稽查一次高風險場，嚴密掌控養豬場防疫安全。針對大肚區一處養豬場疑有使用廚餘蒸煮...

禁日本核食案台中市府再敗訴 藍民代：政治利益凌駕民眾權益

衛福部食藥署全面解禁日本福島食品，引發熱議，地方政府曾訂有禁止核食販售條例，但2022年遭中央函文認為牴觸憲法及中央法令...

中市禁日本核食自治條例更一審再敗訴 議員怒批：作賤自己的中央政府

台中市議會修改食品安全衛生管理自治條例，禁止販售日本核災5縣食品，且日本進口食品須標示產地名稱，行政院函告無效，市府提出...

男子馬路青蛙跳將被罰500元 彰化今年行人違規已開出438張罰單

彰化市旭光路本月24日上午有名男子，被拍到蹲著以青蛙跳方式過馬路，還沿著雙黃線一路跳，車輛紛紛避開，險象環生。警方表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。