禁日本核食案台中市府再敗訴 藍民代：政治利益凌駕民眾權益

衛福部食藥署全面解禁日本福島食品，引發熱議，地方政府曾訂有禁止核食販售條例，但2022年遭中央函文認為牴觸憲法及中央法令無效，台中市府提起行政訴訟，更一審今仍判決敗訴。曾提案北市議員就痛批，中央為國家利益犧牲人民健康，若出事要負最大責任。

北市議會2016年通過「台北市食品安全自治條例」，不得販售日本輻射汙染食品，但2022年行政院宣布開放日本福島五縣食品進口後，被行政院依牴觸憲法及食安法規為由函告無效，當時包含六都及11縣市都有相關條例，後來由台中市府代為提起行政訴訟，北高等行政法院更一審今仍判決台中市府敗訴，可上訴。

當時北市提案議員王欣儀指出，地方政府本就有權在中央的母法規範之下，制定更嚴格的規定來維護市民安全，今天判決結果令人遺憾，顯見司法已淪為政府的附庸，為了國家利益犧牲人民健康，若真的吃出問題了，要負最大的責任。

王欣儀也質疑，民進黨政府上任以來，一直將核電視為萬惡之源，拆核四、停用核三等，另一方面卻又放任有核輻射疑慮的食品進台灣人民肚子，為了討好美日兩國，一味讓利，包含萊豬、軍購、核食、台積電等一退再退，就是政治利益凌駕民眾權益。

王欣儀呼籲，中央政府既然決定要無視地方政府決定開放，就應做好邊境管理，對於食品安全嚴格把關，不可再讓非洲豬瘟事件重蹈覆轍。