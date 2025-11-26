中市禁日本核食自治條例更一審再敗訴 議員怒批：作賤自己的中央政府

台中市議會修改食品安全衛生管理自治條例，禁止販售日本核災5縣食品，且日本進口食品須標示產地名稱，行政院函告無效，市府提出訴願與行政訴訟，今天更一審市府再敗訴。中市議員痛批，連日本國民都有選擇權，中華民國國民卻沒有，真是作賤自己的政府。

台中市議會國民黨團2016年提案修正食安自治條例第10條之1，不得販售遭輻射污染食品、不得販售日本核災5縣食品、日本食品應標示原產地都道府縣名，該年修法通過，2017年獲政院備查；但政院2022年函告該項修法無效，市府提出訴願遭駁回，再提行政訴訟，2023年北高行判決市府敗訴，市府上訴，最高行2023年底廢棄原判決發回，北高行今天更一審宣判，市府再次敗訴。

市府表示，目前尚不清楚判決理由，收到判決書後，會召集相關局處，視判決理由研議是否上訴。衛生局長曾梓展日前說明市府對待核食態度，表示過去日本食品都須標註產地證明與輻射檢測，核災區食品要求逐批查驗，且須清楚標示產地來源；法制局長李善植也指出，這不僅是食安問題，更關乎中央與地方權責。

2016年參與提案修法的國民黨台中市黨團書記長李中表示，根據地方制度法，食品安全當然是地方自治項目，縣市政府要求更嚴格的管制有何不可？但如今司法不公的狀況比比皆是，對於本次判決並不意外。黨團會要求市府繼續上訴，確保市民的食安。

李中批評，就連日本國內商品都須標誌產地，比如日本商場內會註明該食品來自核災地區，價錢較便宜，但銷量仍不如其他地區食品；連日本民眾都有選擇權利，中華民國的國民卻沒有，難道我國是日本的殖民地？真是作賤自己老百姓的政府。

民進黨台中市黨團總召王立任表示，尊重判決結果；維護食品安全與民眾健康當然是第一要位，但中央法規本就有訂定食品檢驗標準，法院既認定自治條例有逾越母法之虞，市府應該要在依法行政的前提下，守護市民的食安。