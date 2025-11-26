快訊

火光照夜空！香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

中市禁日本核食自治條例更一審再敗訴 議員怒批：作賤自己的中央政府

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
反核食示意圖。聯合報系資料照
反核食示意圖。聯合報系資料照

台中市議會修改食品安全衛生管理自治條例，禁止販售日本核災5縣食品，且日本進口食品須標示產地名稱，行政院函告無效，市府提出訴願與行政訴訟，今天更一審市府再敗訴。中市議員痛批，連日本國民都有選擇權，中華民國國民卻沒有，真是作賤自己的政府。

台中市議會國民黨團2016年提案修正食安自治條例第10條之1，不得販售遭輻射污染食品、不得販售日本核災5縣食品、日本食品應標示原產地都道府縣名，該年修法通過，2017年獲政院備查；但政院2022年函告該項修法無效，市府提出訴願遭駁回，再提行政訴訟，2023年北高行判決市府敗訴，市府上訴，最高行2023年底廢棄原判決發回，北高行今天更一審宣判，市府再次敗訴。

市府表示，目前尚不清楚判決理由，收到判決書後，會召集相關局處，視判決理由研議是否上訴。衛生局長曾梓展日前說明市府對待核食態度，表示過去日本食品都須標註產地證明與輻射檢測，核災區食品要求逐批查驗，且須清楚標示產地來源；法制局長李善植也指出，這不僅是食安問題，更關乎中央與地方權責。

2016年參與提案修法的國民黨台中市黨團書記長李中表示，根據地方制度法，食品安全當然是地方自治項目，縣市政府要求更嚴格的管制有何不可？但如今司法不公的狀況比比皆是，對於本次判決並不意外。黨團會要求市府繼續上訴，確保市民的食安。

李中批評，就連日本國內商品都須標誌產地，比如日本商場內會註明該食品來自核災地區，價錢較便宜，但銷量仍不如其他地區食品；連日本民眾都有選擇權利，中華民國的國民卻沒有，難道我國是日本的殖民地？真是作賤自己老百姓的政府。

民進黨台中市黨團總召王立任表示，尊重判決結果；維護食品安全與民眾健康當然是第一要位，但中央法規本就有訂定食品檢驗標準，法院既認定自治條例有逾越母法之虞，市府應該要在依法行政的前提下，守護市民的食安。

日本 產地 食安 核食

延伸閱讀

禁止販售日本核災五縣食品 台中市政府告行政院...更一審再度敗訴

「試圖蒙混過關」回應日本內閣答辯書 陸外交部再批老調重彈

與川普通話後 高市稱日本無立場認定台灣法律地位

日本研議放棄「非核三原則」掀國內外安全疑慮 提升南韓跟進可能性

相關新聞

議員爆台中有養豬場疑偷用廚餘養豬 環保局：查無實據

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，目前全台維持禁止廚餘養豬，台中市議員今天揭露，大肚區疑似有養豬場偷偷以廚餘養豬，批評市府稽查...

台中狼教練涉性侵學童案 專家建議盧秀燕應首創外聘教練評鑑機制

台中某國小少棒隊松姓教練涉嫌性侵41名學童，二審今駁回上訴維持原判，引發對外聘教練管理．球隊師徒制太封閉等討論。專家建議...

台中稽查大肚養豬場廚餘餵豬 中市府：每3天嚴密稽查

台中市政府配合中央禁止廚餘養豬政策，每3天稽查一次高風險場，嚴密掌控養豬場防疫安全。針對大肚區一處養豬場疑有使用廚餘蒸煮...

禁日本核食案台中市府再敗訴 藍民代：政治利益凌駕民眾權益

衛福部食藥署全面解禁日本福島食品，引發熱議，地方政府曾訂有禁止核食販售條例，但2022年遭中央函文認為牴觸憲法及中央法令...

中市禁日本核食自治條例更一審再敗訴 議員怒批：作賤自己的中央政府

台中市議會修改食品安全衛生管理自治條例，禁止販售日本核災5縣食品，且日本進口食品須標示產地名稱，行政院函告無效，市府提出...

男子馬路青蛙跳將被罰500元 彰化今年行人違規已開出438張罰單

彰化市旭光路本月24日上午有名男子，被拍到蹲著以青蛙跳方式過馬路，還沿著雙黃線一路跳，車輛紛紛避開，險象環生。警方表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。