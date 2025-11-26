快訊

議員爆台中有養豬場疑偷用廚餘養豬 環保局：查無實據

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市環保局、農業局今天到場稽查，未發現餵食廚餘跡象。圖／台中市政府提供
台中市爆發全國首例非洲豬瘟，目前全台維持禁止廚餘養豬，台中市議員今天揭露，大肚區疑似有養豬場偷偷以廚餘養豬，批評市府稽查不力。環保局表示，今天前往該養豬場稽查，確認場內沒有蒸煮廚餘跡象，飼主表示使用蒸煮槽是為了煮滾水殺菌給豬喝。

民進黨台中市議員江肇國今天爆料，有民眾2天前經過大肚某間養豬場，發現該養豬場外堆滿了空蕩蕩的廚餘桶，且養豬場的廚餘蒸煮設備持續冒出水蒸氣，明顯有在使用，懷疑養豬場違反禁令以廚餘養豬；市府無法落實稽查導致類似事件發生，應徹底檢討。

環保局稍晚表示，今天獲報後立刻派員到場稽查，確認現場沒有蒸煮廚餘的跡象，場內沒有廚餘桶，地上沒有廚餘油漬，並未違反法令；為求謹慎，環保局仍採檢該養豬場的活豬，檢驗結果最快明日出爐，並要求飼主務必落實防疫安全。

農業局說明，該養豬場原本是以廚餘養豬的業者，已被列為高風險場，每3天就要稽查一次，上次稽查是11月24日，稽查結果合乎規範；今天下午再次到場稽查，蒸煮槽內有清水，業者表示是蒸煮沸水殺菌，以供豬隻飲用。

環保局強調，10月27日起以人盯桶、人盯場的方式每天視訊稽查養豬場，已經累積稽查1160次；該養豬場有780頭黑豬，餵食飼料與地下水，並未發現其他動物性或植物性廢渣等添加物，現場蒸煮設備包含蒸煮槽、鍋爐、瓦斯桶，27日視訊稽查至今未發現餵食廚餘狀況。

