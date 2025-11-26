快訊

台中稽查大肚養豬場廚餘餵豬 中市府：每3天嚴密稽查

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
針對大肚區一處養豬場疑似有使用蒸煮設備情形，台中市政府農業局、環保局今日獲報後立即前往該場稽查。圖／台中市政府提供
針對大肚區一處養豬場疑似有使用蒸煮設備情形，台中市政府農業局、環保局今日獲報後立即前往該場稽查。圖／台中市政府提供

台中市政府配合中央禁止廚餘養豬政策，每3天稽查一次高風險場，嚴密掌控養豬場防疫安全。針對大肚區一處養豬場疑有使用廚餘蒸煮設備，台中市政府農業局、環保局今日獲報後立即前往該場稽查，確認現場未有蒸煮廚餘跡象，場內無廚餘桶，地上也無廚餘油漬，無違反相關法令。

台中市政府表示，為求謹慎，檢疫人員現場仍針對活豬採檢，要求飼主務必落實防疫安全，讓風險降到最低，並強調高風險場每3天稽查一次。

農業局表示，大肚養豬場原本為取得廚餘再利用檢核的養豬業者，農業局於防疫期間已將該場列為高風險場，上次稽查是11月24日，當時稽查結果均合乎規範，並無使用廚餘餵豬情形。

今下午再到場稽查時，針對蒸煮槽內有清水，飼主解釋是蒸煮沸水殺菌供豬隻飲用，雖無查獲蒸煮廚餘，市府為求謹慎，當場針對活豬採血檢驗，檢驗結果最快明日出爐。

環保局指出，為加強稽查養豬場禁用廚餘，自10月27日起以人盯桶、人盯場方式每日視訊稽查養豬場，累積稽查1160家次；該畜牧場目前在養頭數780頭黑豬，餵飼飼料及地下水，無其它動物性或植物性廢渣等添加物。

現場有蒸煮設備（含蒸煮槽1座、鍋爐2座、瓦斯桶8桶）10月27日至今，透過視訊稽查，皆無發現有廚餘餵豬情形。環保局將持續加強查核。

農業局提醒，目前仍未開放廚餘作為養豬使用，呼籲所有養豬戶務必遵守非洲豬瘟防疫措施。如經查獲違規，可依動物傳染病條例處5萬元以上、100萬元以下罰款，以及依飼料管理法處3萬元以上、300萬元以下罰款。

針對大肚區一處養豬場疑似有使用蒸煮設備情形，台中市政府農業局、環保局今日獲報後立即前往該場稽查。圖／台中市政府提供
針對大肚區一處養豬場疑似有使用蒸煮設備情形，台中市政府農業局、環保局今日獲報後立即前往該場稽查。圖／台中市政府提供
針對大肚區一處養豬場疑似有使用蒸煮設備情形，台中市政府農業局、環保局今日獲報後立即前往該場稽查。圖／台中市政府提供
針對大肚區一處養豬場疑似有使用蒸煮設備情形，台中市政府農業局、環保局今日獲報後立即前往該場稽查。圖／台中市政府提供
針對大肚區一處養豬場疑似有使用蒸煮設備情形，台中市政府農業局、環保局今日獲報後立即前往該場稽查。圖／台中市政府提供
針對大肚區一處養豬場疑似有使用蒸煮設備情形，台中市政府農業局、環保局今日獲報後立即前往該場稽查。圖／台中市政府提供

