南投好康月！花650元中240萬特斯拉 縣長報喜被要求驗證身分

南投「旅遊好康月」抽獎活動今天揭曉最大獎，住中興新村的王小姐以650元消費幸運抽中價值240萬元特斯拉汽車。縣長許淑華致電恭喜時，王小姐起初半信半疑，要求確認身分，過程笑翻全場。

南投縣政府今天於公開場合抽出「南投旅遊好康月」最大獎，由律師見證確保過程透明。縣長許淑華按下按鈕後，網路登錄號碼「103510」的王小姐成為幸運得主。

王小姐接到縣長電話時，聽到「我是南投縣長許淑華」仍半信半疑，得知抽中特斯拉汽車後，還笑問「這不是詐騙吧？」並要求縣長唸出手機號碼及住址，以確認真實身份，讓現場氣氛歡樂。

王小姐表示，這兩個月她積極在南投消費，沒想到僅花650元購買木耳露，就幸運獲得名車，直呼「完全出乎意料」。