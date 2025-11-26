聽新聞
台中狼教練涉性侵學童案 專家建議盧秀燕應首創外聘教練評鑑機制
台中某國小少棒隊松姓教練涉嫌性侵41名學童，二審今駁回上訴維持原判，引發對外聘教練管理．球隊師徒制太封閉等討論。專家建議，台中市長盧秀燕可率全國之先，建立外聘教練評鑑機制、設立人才庫，教練應有在職訓練，並且落實學生求助教育；球隊師徒也可趁此改變，添加人性化元素。
台中某國小少棒隊松姓教練涉嫌性侵41名學童，一審在今年7月間，依強制性交等90罪，判松1年6月至8年6月不等，二審今審結宣判，駁回上訴，維持一審刑度。
此案也引起社會討論，外聘教練長期未納入明確評鑑機制，類似球隊師徒師的相處模式恐太封閉，學童與球隊教練的權力不對等，是否讓孩子不敢求助？
全國教育產業總工會理事長林碩杰建議盧秀燕，一、台中市政府可領先全國，建立一套外聘教練遴選、評鑑機制；二、設立教練人才庫，提供合格教練推薦名單，方便各校安心挑選；三，教練聘用期間，應有在職訓練納入聘用合約，確保教練持續進修；四、學生教育部分，應教導學生若遇到類似情況，要如何求助。
林碩杰認為，傳統國小球隊師徒制模式太過嚴格，可趁此機會做出改變，現在連國軍訓練都在轉型，推行人性化生活管理及訓練，外聘教練在訓練學生過程也應順應時代潮流，添加活潑、人性化元素，一改過去嚴格的訓練風格。
