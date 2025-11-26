彰化社頭山壩土地公下月將要入新厝 竟傳遭潑漆破壞

彰化縣社頭鄉湳底村的山壩福德宮今天傳出被人潑漆破壞，廟方管理委員會表示非常痛心，因為管委會今年才募款為土地公蓋新廟，原本預計12月13日將舉行安座入火典禮，新廟還沒啟用就被破壞，已向警方報案，也呼籲大家提供線索，一起守護百年土地公。

山壩福德宮管委會表示，今天上午發現福德宮裡面牆面竟被潑漆破壞，已向警方通報，希望調閱路口監視器盡速查出破壞者，也痛斥破壞者，不論有任何情緒或不同理念，都不應有這種破壞行為。

管委會總幹事、鄉代邱湧錩表示，山壩福德宮是湳底村一帶許多人從小拜到大的土地公，近百年歷史大家都是把石頭公當成土地公拜，今年才為土地公打造神像，並募款數十萬元，為土地公蓋廟，並定12月要安座入火，沒想到新廟還沒啟用就被破壞，實在讓人心痛。

邱湧錩表示，管委會將會協調修繕師傅，儘速修復，讓信眾們能安心參加開光入火典禮、歡喜迎接伯公回家。也希望能盡速破案，找到破壞者。