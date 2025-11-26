烘焙夢撐過低潮…何彥霖打造「山寄製菓所」伴手禮已獲8大獎

原從事從事美髮用品業務的何彥霖，因喜歡烘焙且擁有烘培證照，11年前返鄉在彰化市三民市場擺攤賣手作糕點，一開始不順利，後來才站穩腳步，經到縣府提供青年創業補助及創業輔導，協助優化品牌形象，逐漸打響知名度，在彰化市台鳳社區創辦「山寄製菓所」，伴手禮獲8項大獎。

何彥霖打造的「山寄製菓所」，以簡約日系風格隱居在彰化市台鳳社區，彰化縣長王惠美今天上午前往探訪，王惠美說，何彥霖喜歡爬山，將八卦山下的在地特產與職人創業精神融入手作點心，品牌「山寄」寓意「山川寄情」，採用在地小農鮮奶、蜂蜜及當季鮮果，製作出真材實料的糕點。

王惠美說，何彥霖2023年成功爭取到縣府青年創業補助，縣府也提供創業輔導，協助優化品牌形象，逐漸打響知名度，同年榮獲彰化建縣三百年金好禮十大伴手禮殊榮，今年獲得經濟部商業發展署補助重新整修店面空間，以全新樣貌招待客人，提供更優質的消費體驗。

何彥霖表示，他在11年前返鄉創業，從三民市場擺攤開始，感謝彰化縣政府青年圓夢計畫，一路協助成立店面、行銷、商品包裝及提升品牌形象，用傳統日式工法及嚴謹程序製作產品，產品獲得國內8項伴手禮獎項。儘管創業艱辛，常常萌生放棄念頭，但縣府一路上在背後支持，加上顧問提供創業輔導，感謝縣府多年來大力協助，讓創業青年有機會在創業舞台上發光發熱。

青年發展處表示，縣府為支持青年返鄉創業，協助打造友善創業環境，編列預算「青年創業獎勵補助1000萬元」，只要設籍彰化縣18歲至45歲的青年，完成30小時創業課程並撰寫提案就能申請，其中「創業圓夢類」每人最高30萬元，目前已協助136位青年自己創業做頭家，補助金額逾3300多萬元，呼籲青年積極爭取，為自己圓夢。