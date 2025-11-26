烘焙夢撐過低潮…何彥霖打造「山寄製菓所」伴手禮已獲8大獎

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天上午前往彰化市台鳳社區，探訪何彥霖（右）打造的「山寄製菓所」，並品嘗他產品。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天上午前往彰化市台鳳社區，探訪何彥霖（右）打造的「山寄製菓所」，並品嘗他產品。記者劉明岩／攝影

原從事從事美髮用品業務的何彥霖，因喜歡烘焙且擁有烘培證照，11年前返鄉在彰化市三民市場擺攤賣手作糕點，一開始不順利，後來才站穩腳步，經到縣府提供青年創業補助及創業輔導，協助優化品牌形象，逐漸打響知名度，在彰化市台鳳社區創辦「山寄製菓所」，伴手禮獲8項大獎。

何彥霖打造的「山寄製菓所」，以簡約日系風格隱居在彰化市台鳳社區，彰化縣長王惠美今天上午前往探訪，王惠美說，何彥霖喜歡爬山，將八卦山下的在地特產與職人創業精神融入手作點心，品牌「山寄」寓意「山川寄情」，採用在地小農鮮奶、蜂蜜及當季鮮果，製作出真材實料的糕點。

王惠美說，何彥霖2023年成功爭取到縣府青年創業補助，縣府也提供創業輔導，協助優化品牌形象，逐漸打響知名度，同年榮獲彰化建縣三百年金好禮十大伴手禮殊榮，今年獲得經濟部商業發展署補助重新整修店面空間，以全新樣貌招待客人，提供更優質的消費體驗。

何彥霖表示，他在11年前返鄉創業，從三民市場擺攤開始，感謝彰化縣政府青年圓夢計畫，一路協助成立店面、行銷、商品包裝及提升品牌形象，用傳統日式工法及嚴謹程序製作產品，產品獲得國內8項伴手禮獎項。儘管創業艱辛，常常萌生放棄念頭，但縣府一路上在背後支持，加上顧問提供創業輔導，感謝縣府多年來大力協助，讓創業青年有機會在創業舞台上發光發熱。

青年發展處表示，縣府為支持青年返鄉創業，協助打造友善創業環境，編列預算「青年創業獎勵補助1000萬元」，只要設籍彰化縣18歲至45歲的青年，完成30小時創業課程並撰寫提案就能申請，其中「創業圓夢類」每人最高30萬元，目前已協助136位青年自己創業做頭家，補助金額逾3300多萬元，呼籲青年積極爭取，為自己圓夢。

彰化縣長王惠美今天上午前往彰化市台鳳社區，探訪何彥霖（左）打造的「山寄製菓所」，學著做烘焙。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天上午前往彰化市台鳳社區，探訪何彥霖（左）打造的「山寄製菓所」，學著做烘焙。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天上午前往彰化市台鳳社區，探訪何彥霖（右）打造的「山寄製菓所」，他的伴手禮產品已獲8大獎。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天上午前往彰化市台鳳社區，探訪何彥霖（右）打造的「山寄製菓所」，他的伴手禮產品已獲8大獎。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左4）今天上午前往彰化市台鳳社區，探訪何彥霖（左5）打造的「山寄製菓所」，他的伴手禮產品已獲8大獎。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左4）今天上午前往彰化市台鳳社區，探訪何彥霖（左5）打造的「山寄製菓所」，他的伴手禮產品已獲8大獎。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左3）今天上午前往彰化市台鳳社區，探訪何彥霖（左4）打造的「山寄製菓所」，他的伴手禮產品已獲8大獎。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左3）今天上午前往彰化市台鳳社區，探訪何彥霖（左4）打造的「山寄製菓所」，他的伴手禮產品已獲8大獎。記者劉明岩／攝影

創業 青年

相關新聞

台中狼教練涉性侵學童案 專家建議盧秀燕應首創外聘教練評鑑機制

台中某國小少棒隊松姓教練涉嫌性侵41名學童，二審今駁回上訴維持原判，引發對外聘教練管理．球隊師徒制太封閉等討論。專家建議...

影／廚餘去化過度期 彰化立學校午餐廚餘都交清潔隊載走

非洲豬瘟疫情後，廚餘餵豬各縣市步調不一，彰化縣是全國第三大養豬縣，朝向廚餘去化不用來養豬為主，全縣的縣立學校午餐若有剩餘...

男子馬路青蛙跳將被罰500元 彰化今年行人違規已開出438張罰單

彰化市旭光路本月24日上午有名男子，被拍到蹲著以青蛙跳方式過馬路，還沿著雙黃線一路跳，車輛紛紛避開，險象環生。警方表示，...

非洲豬瘟事件屢遭攻擊 盧秀燕：進廚房不要怕熱

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，事發以來台中市府與市長盧秀燕屢遭責難。盧今天表示，這段時間的確聽到很多人身攻擊，甚至有陰謀論...

台中文山焚化爐滿出來議員批市府沒辦法 新環保局長發豪語：等著看

台中市爆發台灣首例非洲豬瘟，目前全國維持禁止廚餘養豬。台中市每天有近300公噸熟廚餘，八成靠焚化廠焚化去化，議員批評管理...

塔塔加步道破損加劇 玉管處推「手作基地營」加速修復

玉山國家公園塔塔加步道多年受颱風豪雨侵襲，路基裸露、土壤侵蝕嚴重，遊客頻改走「捷徑」加速破壞。玉管處遂引入國外經驗，試辦...

