男子馬路青蛙跳將被罰500元 彰化今年行人違規已開出438張罰單

彰化市旭光路本月24日上午有名男子，被拍到蹲著以青蛙跳方式過馬路，還沿著雙黃線一路跳，車輛紛紛避開，險象環生。警方表示，這名男子當街蹲跳行為可處500元罰鍰，不過還未查到人。警方統計，彰化縣今年取締行人違規達438件，別以為行人就可以「橫著走」，照樣吃罰單。

警方表示，依道路交通管理處罰條例規定，若在交通頻繁的道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處500元罰鍰，這名在旭光路青蛙跳的男子可適用此一規定裁罰，不過，他在事發後閃入巷道，附近民眾也不認識此人，警方仍在查訪中。

所以，別以為行人在馬路上就可以隨便違規，不會受罰，彰化縣警察局統計，今年到昨天（11月25日）為止，彰化縣已取締行人違規438件，比起去年同期393件，增加45件。

另據警方統計，今年1到8月，彰化縣行人交通事故共造成586人傷亡，比去年同期578人增加8人，今年1到8年行人死亡共10人死亡，較去年同期減少2人。