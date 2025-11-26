非洲豬瘟事件屢遭攻擊 盧秀燕：進廚房不要怕熱

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，事發以來台中市府與市長盧秀燕屢遭責難。盧今天表示，這段時間的確聽到很多人身攻擊，甚至有陰謀論稱「台中下毒」、「事情都發生在台中」；從政本就會遇到各種攻擊，進廚房就不要怕熱，理會各種陰謀論根本沒完沒了。

台中市議會今天市政總質詢。國民黨議員張彥彤表示，近期台中遭遇非洲豬瘟，市府受到大量攻擊，不僅包含廚餘養豬、後續廚餘去化等實際技術層面，甚至有陰謀論與人身攻擊滿天飛，想知道市府與盧秀燕如何面對這段時間的風波？

盧秀燕答詢表示，危機就是轉機，過去六都沒有禁止廚餘養豬，許多人也把廚餘養豬視為一種值得驕傲的養殖方式，養出的豬隻特別好吃；如今廚餘養豬被攻擊到體無完膚，她倒認為可以正面看待，過去轉型很困難，會遭受各方攻擊，恰好可以利用這次機會，思考未來要走哪條路。

盧秀燕指出，目前各項民調顯示，無論是台中市民還是全國民眾，大多認為要轉型，不過轉型需要時間與預算，要輔導豬農、建置廚餘化設備，不會一蹴而就；已經有4個縣市率先轉型，尤其是養豬大縣雲林，飼養7、80萬頭豬都能轉型成功，希望豬農更有信心，可以去雲林看看。

至於外界的攻擊責難，盧秀燕說，這段時間她聽到很多謠言、陰謀論，比如「台中希望大家多吃美豬」、「下毒」、「事情都發生在台中」，甚至之前被驗出瘦肉精的豬肉片都被拿出來說；從政就是會遇到這種事情，她會走自己該走的路，服務市民、做好建設。

盧秀燕補充，關於垃圾與廚餘，她任內有2件任務要替台中做到長治久安，第一是新建焚化爐，過去只是改善沒有新建，但新爐才能加強焚化量，從每天680公噸上升到900公噸；新建需要時間，空窗期就依靠環保局調度，感謝同仁兢兢業業，這7年來台中沒有發生垃圾大戰。

第二件事情就是廚餘去化轉型。盧秀燕表示，現在市民與議會都同意不要再用廚餘養豬，不走這條路，還有很多方式，肥料化、能源化等等，中市府估計只須1年就能建置起相關設備，她聽說行政院長卓榮泰再過幾天也會宣布新的廚餘政策，中央地方一起調整。