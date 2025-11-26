快訊

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

天氣轉涼…信義區女生清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟事件屢遭攻擊 盧秀燕：進廚房不要怕熱

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，非洲豬瘟爆發以來的確聽到許多攻擊甚至陰謀論，但怕熱就不要進廚房，若要理會各種陰謀論，根本沒完沒了。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，非洲豬瘟爆發以來的確聽到許多攻擊甚至陰謀論，但怕熱就不要進廚房，若要理會各種陰謀論，根本沒完沒了。記者陳敬丰／攝影

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，事發以來台中市府與市長盧秀燕屢遭責難。盧今天表示，這段時間的確聽到很多人身攻擊，甚至有陰謀論稱「台中下毒」、「事情都發生在台中」；從政本就會遇到各種攻擊，進廚房就不要怕熱，理會各種陰謀論根本沒完沒了。

台中市議會今天市政總質詢。國民黨議員張彥彤表示，近期台中遭遇非洲豬瘟，市府受到大量攻擊，不僅包含廚餘養豬、後續廚餘去化等實際技術層面，甚至有陰謀論與人身攻擊滿天飛，想知道市府與盧秀燕如何面對這段時間的風波？

盧秀燕答詢表示，危機就是轉機，過去六都沒有禁止廚餘養豬，許多人也把廚餘養豬視為一種值得驕傲的養殖方式，養出的豬隻特別好吃；如今廚餘養豬被攻擊到體無完膚，她倒認為可以正面看待，過去轉型很困難，會遭受各方攻擊，恰好可以利用這次機會，思考未來要走哪條路。

盧秀燕指出，目前各項民調顯示，無論是台中市民還是全國民眾，大多認為要轉型，不過轉型需要時間與預算，要輔導豬農、建置廚餘化設備，不會一蹴而就；已經有4個縣市率先轉型，尤其是養豬大縣雲林，飼養7、80萬頭豬都能轉型成功，希望豬農更有信心，可以去雲林看看。

至於外界的攻擊責難，盧秀燕說，這段時間她聽到很多謠言、陰謀論，比如「台中希望大家多吃美豬」、「下毒」、「事情都發生在台中」，甚至之前被驗出瘦肉精的豬肉片都被拿出來說；從政就是會遇到這種事情，她會走自己該走的路，服務市民、做好建設。

盧秀燕補充，關於垃圾與廚餘，她任內有2件任務要替台中做到長治久安，第一是新建焚化爐，過去只是改善沒有新建，但新爐才能加強焚化量，從每天680公噸上升到900公噸；新建需要時間，空窗期就依靠環保局調度，感謝同仁兢兢業業，這7年來台中沒有發生垃圾大戰。

第二件事情就是廚餘去化轉型。盧秀燕表示，現在市民與議會都同意不要再用廚餘養豬，不走這條路，還有很多方式，肥料化、能源化等等，中市府估計只須1年就能建置起相關設備，她聽說行政院長卓榮泰再過幾天也會宣布新的廚餘政策，中央地方一起調整。

非洲豬瘟 廚餘 盧秀燕

延伸閱讀

綠議員批台中七建設追加破千億 盧秀燕反擊：高捷黃線就加906億

政院版財劃法算不出來 盧秀燕盼快公布：比國民黨版更優一定支持

百萬張花博卡發不完議員建議辦告別式 盧秀燕：不是在消遣我的前任嗎

AIT谷立言處長拜會中市府 盧秀燕：雙方交情深厚、互動密切

相關新聞

非洲豬瘟事件屢遭攻擊 盧秀燕：進廚房不要怕熱

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，事發以來台中市府與市長盧秀燕屢遭責難。盧今天表示，這段時間的確聽到很多人身攻擊，甚至有陰謀論...

影／廚餘去化過度期 彰化立學校午餐廚餘都交清潔隊載走

非洲豬瘟疫情後，廚餘餵豬各縣市步調不一，彰化縣是全國第三大養豬縣，朝向廚餘去化不用來養豬為主，全縣的縣立學校午餐若有剩餘...

男子馬路青蛙跳將被罰500元 彰化今年行人違規已開出438張罰單

彰化市旭光路本月24日上午有名男子，被拍到蹲著以青蛙跳方式過馬路，還沿著雙黃線一路跳，車輛紛紛避開，險象環生。警方表示，...

台中文山焚化爐滿出來議員批市府沒辦法 新環保局長發豪語：等著看

台中市爆發台灣首例非洲豬瘟，目前全國維持禁止廚餘養豬。台中市每天有近300公噸熟廚餘，八成靠焚化廠焚化去化，議員批評管理...

塔塔加步道破損加劇 玉管處推「手作基地營」加速修復

玉山國家公園塔塔加步道多年受颱風豪雨侵襲，路基裸露、土壤侵蝕嚴重，遊客頻改走「捷徑」加速破壞。玉管處遂引入國外經驗，試辦...

綠議員批台中七建設追加破千億 盧秀燕反擊：高捷黃線就加906億

台中市近年諸多建設陸續起步，包含中捷藍線、台中巨蛋、會展中心等等。議員批評，市長盧秀燕任內7大建設，追加經費1145.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。