台中文山焚化爐滿出來議員批市府沒辦法 新環保局長發豪語：等著看

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
環保局長吳盛忠掛保證，他是全國最清楚廚餘去化技術的人，就是來解決問題的，請議員等著看。資料照／記者陳敬丰攝影
環保局長吳盛忠掛保證，他是全國最清楚廚餘去化技術的人，就是來解決問題的，請議員等著看。資料照／記者陳敬丰攝影

台中市爆發台灣首例非洲豬瘟，目前全國維持禁止廚餘養豬。台中市每天有近300公噸熟廚餘，八成靠焚化廠焚化去化，議員批評管理不善，不但導致文山焚化廠爆量溢出，還有不肖養豬業者繼續偷用廚餘餵豬。新任環保局長吳盛忠保證，他就是來解決廚餘問題的，「等著看」。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨議員江肇國、周永鴻、張家銨聯合質詢。江肇國批評，市府的廚餘治理到現在還是荒腔走板，前端失管、後端失守；廚餘養豬明明尚未解禁，有民眾2天前在大肚拍到養豬場使用蒸煮設備，豬場旁還堆滿空蕩蕩的廚餘桶，疑似違法廚餘養豬。

江肇國表示，農業局號稱「每3天查一次」，卻還出現這類狀況，更別說環保局根本不清楚廚餘流向，只列管過去與環保局簽約的車輛，但實際上載運的小蜜蜂業者、豬農自運等車輛完全沒有掌握，才會導致偷餵廚餘的狀況一再發生。

市長盧秀燕回應，市府前天開會，要求所有載運廚餘的車輛加裝GPS定位系統，目前全市8、90輛載運車已經有一半設置完成，剩下一半也會在近期裝完；感謝議員檢舉，市府會到場稽查該養豬場，若查獲廚餘養豬的情形，一定會重罰。

江肇國也指出，台中市先前沒有建置足夠的多元廚餘去化設備，導致焚化比例過高，全國廚餘焚化平均比例是51.7%，台中卻高達82.4%，不像他縣市可以採取堆肥、黑水虻或生質能等方式去化，直接導致焚化廠爆滿；以文山焚化廠為例，近期就因大量傾倒廚餘，溢出傾倒口，導致垃圾不斷滑落。

環保局長吳盛忠表示，目前應急方式是加強廚餘脫水，在焚化廠脫水後就地焚化；江肇國則說，焚化廠沒有空間、設備尚未到位且脫水後需要運到傾倒口，在人力有限的情況下，實際上根本沒辦法。吳回應，的確是很困難，但市府會拿出辦法，請議員「等著看」。

江肇國搖頭表示，每天廚餘量將近300公噸，市府沒辦法處理，之前說要運用新技術，其實還是堆肥、黑水虻、生質能這幾套，市府不要再敷衍議會、欺騙市民。吳盛忠強調，這些技術「全國沒有人比我更清楚」，他可以說是化工高考狀元，來台中就是要解決問題的。

台中市議員江肇國（中）等人指出，台中焚化廚餘比例遠高於全國平均，導致焚化廠量能不足，垃圾溢出傾倒口。記者陳敬丰／攝影
台中市議員江肇國（中）等人指出，台中焚化廚餘比例遠高於全國平均，導致焚化廠量能不足，垃圾溢出傾倒口。記者陳敬丰／攝影
江肇國表示，還有民眾拍到養豬場疑似違反禁令偷用廚餘養豬，市府號稱定期稽查卻完全沒有掌握到。圖／江肇國辦公室提供
江肇國表示，還有民眾拍到養豬場疑似違反禁令偷用廚餘養豬，市府號稱定期稽查卻完全沒有掌握到。圖／江肇國辦公室提供

廚餘 養豬場 江肇國

