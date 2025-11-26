快訊

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

塔塔加步道破損加劇 玉管處推「手作基地營」加速修復

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山塔塔加地區試辦手作步道，學員調整階高使其符合人體工學；同時開鑿截水溝引導水流。圖／玉管處提供
玉山塔塔加地區試辦手作步道，學員調整階高使其符合人體工學；同時開鑿截水溝引導水流。圖／玉管處提供

玉山國家公園塔塔加步道多年受颱風豪雨侵襲，路基裸露、土壤侵蝕嚴重，遊客頻改走「捷徑」加速破壞。玉管處遂引入國外經驗，試辦手作步道基地營，招募國內外山林愛好者參與修復，以更貼近地形、生態的方式，提升步道永續性。

玉管處指出，傳統工程施作步道方式常難以符合實際使用需求，也較容易造成環境干擾，因此改以因地制宜的手作步道方式進行修復，但人力需求龐大，修復速度始終追不上遊客量帶來的負荷。

為解決工數不足問題，玉管處借鏡國外作法，決定在塔塔加推動手作步道基地營，以長天數營隊方式，持續招募國內外熱愛山林的民眾，利用平假日參與步道整修。參與者自願付費並付出勞力，搭配簡易工具，在不破壞環境的前提下改善步道品質。

基地營首度選在鹿林山步道試辦，由台灣千里步道協會協助執行，共招募14名學員，包括日本山屋經營者、香港綠惜地球組織成員、台灣親子共學團，以及國內大學山徑社學生等，由步道師帶隊操作。

營隊以就地取材的方式，重整因雨水沖刷而損壞的階梯，調整階高使其符合人體工學；同時開鑿截水溝引導水流，避免雨勢再次侵蝕土層；並填補低窪區域，加強地基穩定度，減少積水。工作之餘，基地營安排文化、生態導覽，讓學員更認識玉山國家公園的自然與人文環境。

玉管處表示，此次試辦獲得學員高度肯定，參與者在實地勞動中深刻體會步道維護的重要，也更能理解山林生態的脆弱。基地營模式具備可持續性，可望在改善步道品質的同時，降低對環境的擾動，並逐步建立穩定的步道修復能量。

玉山塔塔加地區試辦手作步道，學員調整階高使其符合人體工學；同時開鑿截水溝引導水流。圖／玉管處提供
玉山塔塔加地區試辦手作步道，學員調整階高使其符合人體工學；同時開鑿截水溝引導水流。圖／玉管處提供
玉山塔塔加地區試辦手作步道，學員調整階高使其符合人體工學；同時開鑿截水溝引導水流。圖／玉管處提供
玉山塔塔加地區試辦手作步道，學員調整階高使其符合人體工學；同時開鑿截水溝引導水流。圖／玉管處提供
玉山塔塔加地區試辦手作步道，學員調整階高使其符合人體工學；同時開鑿截水溝引導水流。圖／玉管處提供
玉山塔塔加地區試辦手作步道，學員調整階高使其符合人體工學；同時開鑿截水溝引導水流。圖／玉管處提供

玉山國家公園 親子

延伸閱讀

關山驚魂...女山友絕壁受困 遵守保命一招成功獲救

影／玉山中午突降初雪 排雲山莊登山客驚呼像中了頭彩

保七總隊刑事大隊長八通關古道猝逝 山友發現時已無生命跡象

八通關越嶺道重新開放 颱風後除了路況 還有「五虎」攔路

相關新聞

影／廚餘去化過度期 彰化立學校午餐廚餘都交清潔隊載走

非洲豬瘟疫情後，廚餘餵豬各縣市步調不一，彰化縣是全國第三大養豬縣，朝向廚餘去化不用來養豬為主，全縣的縣立學校午餐若有剩餘...

塔塔加步道破損加劇 玉管處推「手作基地營」加速修復

玉山國家公園塔塔加步道多年受颱風豪雨侵襲，路基裸露、土壤侵蝕嚴重，遊客頻改走「捷徑」加速破壞。玉管處遂引入國外經驗，試辦...

綠議員批台中七建設追加破千億 盧秀燕反擊：高捷黃線就加906億

台中市近年諸多建設陸續起步，包含中捷藍線、台中巨蛋、會展中心等等。議員批評，市長盧秀燕任內7大建設，追加經費1145.7...

台中龍井竹坑南寮C步道火警撲滅中 環保局：這3區居民加強防護

台中市龍井區竹坑南寮C步道昨火警，環保局說明，接獲事故通報立即啟動緊急應變作業小組現場監測空品狀況，並在環保局臉書專頁等...

共融遊具太相似 彰縣招標要求多組設計

「罐頭遊具」雷同、創意不足長期遭到批評，如今主題式共融公園雖強調因地制宜，實際遊具卻多半大同小異，被外界形容為「類罐頭遊...

台中文山焚化爐暫停收 啟動分流

台中文山焚化爐前天因超量收受廚餘，導致傾倒口溢滿，暫停收垃圾，市府緊急將垃圾與廚餘全數改送后里焚化爐，引爆民進黨多位議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。