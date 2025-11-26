塔塔加步道破損加劇 玉管處推「手作基地營」加速修復

玉山國家公園塔塔加步道多年受颱風豪雨侵襲，路基裸露、土壤侵蝕嚴重，遊客頻改走「捷徑」加速破壞。玉管處遂引入國外經驗，試辦手作步道基地營，招募國內外山林愛好者參與修復，以更貼近地形、生態的方式，提升步道永續性。

玉管處指出，傳統工程施作步道方式常難以符合實際使用需求，也較容易造成環境干擾，因此改以因地制宜的手作步道方式進行修復，但人力需求龐大，修復速度始終追不上遊客量帶來的負荷。

為解決工數不足問題，玉管處借鏡國外作法，決定在塔塔加推動手作步道基地營，以長天數營隊方式，持續招募國內外熱愛山林的民眾，利用平假日參與步道整修。參與者自願付費並付出勞力，搭配簡易工具，在不破壞環境的前提下改善步道品質。

基地營首度選在鹿林山步道試辦，由台灣千里步道協會協助執行，共招募14名學員，包括日本山屋經營者、香港綠惜地球組織成員、台灣親子共學團，以及國內大學山徑社學生等，由步道師帶隊操作。

營隊以就地取材的方式，重整因雨水沖刷而損壞的階梯，調整階高使其符合人體工學；同時開鑿截水溝引導水流，避免雨勢再次侵蝕土層；並填補低窪區域，加強地基穩定度，減少積水。工作之餘，基地營安排文化、生態導覽，讓學員更認識玉山國家公園的自然與人文環境。