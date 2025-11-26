綠議員批台中七建設追加破千億 盧秀燕反擊：高捷黃線就加906億

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市議員周永鴻批評，盧市府7大建設追加經費1145億元，是由於「逢龍必反」導致經費增加，市府這幾年經費增加花錢增加，建設卻沒有增加。記者陳敬丰／攝影
台中市議員周永鴻批評，盧市府7大建設追加經費1145億元，是由於「逢龍必反」導致經費增加，市府這幾年經費增加花錢增加，建設卻沒有增加。記者陳敬丰／攝影

台中市近年諸多建設陸續起步，包含中捷藍線、台中巨蛋、會展中心等等。議員批評，市長盧秀燕任內7大建設，追加經費1145.7億元，是「逢龍必反」才導致預算暴增工期延宕；盧反擊，高雄捷運黃線一次追加預算就906億元，「一條打倒我們」，台中市被雙標對待。

台中市這幾年迎來建設高峰，今年底台中綠美圖、台中會展中心啟用，中捷藍線今年開工，預計2034年完工通車，水湳轉運中心明年完工啟用，台中足球運動休閒園區明年完工、後年啟用，台中巨蛋預計2030年完工啟用。

台中市議會今天市政總質詢。民進黨議員周永鴻質詢表示，中市府有很多財政缺口，但不是錢不夠用，是重大建設延宕、追加預算；盧市府任內7大重大建設，台中巨蛋、足球園區、會展中心、水湳轉運中心、捷運藍線、文山焚化爐改建、大里掩埋場處理計畫，總經費增加1145.7億元。

周永鴻指出，這增加的1145億元是「人禍」，以水湳轉運中心為例，盧市府為了切割前市長林佳龍，硬是砍掉銜接國道的匝道，最近重新評估的方案又與原本方案幾乎一樣，繞了一圈回到原點，還導致轉運中心量體縮水、預算增加，且啟用後無法與匝道同步完工，必然導致交通黑暗期。

周永鴻批評，台中巨蛋、文山焚化爐、中捷藍線、足球園區等建設，都是因為盧市府「逢龍必反」導致預算增加、工期延宕，若這1145億元沒有被浪費，可以普發給市民4萬餘元，或是讓全市國中小學童免費吃營養午餐53年；台中這幾年經費增加、花錢增加，建設與福利卻沒有增加。

盧秀燕答詢表示，這幾天有重大新聞，中央核定高捷黃線追加經費，從1442億元追加到2348億元，增加906億元、漲幅63%，可以說1條捷運就打倒台中七大建設，更別說還核准工期延後6年，從2028年延到2034年；除此之外桃園機場三期經費也增加400億元，工期同樣延後。

盧秀燕指出，這幾年全國原物料、營建經費都在上漲，缺工缺料，工期延後、追加經費難以避免，台中已經儘量讓延後時間縮短、追加經費減少；議員監督市政府理所當然，用更嚴格的標準檢視也是一種抬舉，但她還是要說，台中被雙重標準看待，「別人可以我們不可以」。

台中市長盧秀燕表示，近年原物料、營建經費上漲，建設追加經費難以避免，高捷黃線就追加906億元，一條打倒台中7大建設，台中卻被雙重標準對待。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，近年原物料、營建經費上漲，建設追加經費難以避免，高捷黃線就追加906億元，一條打倒台中7大建設，台中卻被雙重標準對待。記者陳敬丰／攝影

