台中龍井竹坑南寮C步道火警撲滅中 環保局：這3區居民加強防護
台中市龍井區竹坑南寮C步道昨火警，環保局說明，接獲事故通報立即啟動緊急應變作業小組現場監測空品狀況，並在環保局臉書專頁等社群軟體發布提醒圖卡，目前因風大火勢仍由消防局持續撲滅中，提醒火災周邊，及下方處大肚、彰化等鄰近區域民眾留意及加強自我防護。
環保局表示，昨天下午4時許，竹坑南寮C步道發生大面積燃燒火警，因風勢助長火勢，環保局在下風處以氣體偵測儀測出細懸浮微粒數值達84.1 μg/m3，下風處微型感測器細懸浮微粒5時27分達34.7 μg/m3，5時43分達到高值53.9 μg/m3，環保局遂於臉書專頁及環保志工等社群軟體發布警示訊息。
環保局說明，經消防局火勢持續搶救後，數值略為下降，下風處（大肚區）空品測站在昨晚6時許，細懸浮微粒即時值為52μg/m3，環保局也已通報彰化縣環保局注意下風處空品狀況。
環保局提醒，目前因風大火勢仍無法完全撲滅，下風處空品仍略受影響，仍提醒市民朋友加強自我防護，避免不必要的暴露風險。
