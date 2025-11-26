快訊

數據解讀陸客取消行程真相 日本旅遊禁令到底傷到誰？

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

台中龍井竹坑南寮C步道火警撲滅中 環保局：這3區居民加強防護

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局提醒，龍井區竹坑南寮C步道火警消防局持續撲滅中，提醒附近居民加強自我防護。圖／台中市政府提供
台中市環保局提醒，龍井區竹坑南寮C步道火警消防局持續撲滅中，提醒附近居民加強自我防護。圖／台中市政府提供

台中市龍井區竹坑南寮C步道昨火警，環保局說明，接獲事故通報立即啟動緊急應變作業小組現場監測空品狀況，並在環保局臉書專頁等社群軟體發布提醒圖卡，目前因風大火勢仍由消防局持續撲滅中，提醒火災周邊，及下方處大肚、彰化等鄰近區域民眾留意及加強自我防護。

環保局表示，昨天下午4時許，竹坑南寮C步道發生大面積燃燒火警，因風勢助長火勢，環保局在下風處以氣體偵測儀測出細懸浮微粒數值達84.1 μg/m3，下風處微型感測器細懸浮微粒5時27分達34.7 μg/m3，5時43分達到高值53.9 μg/m3，環保局遂於臉書專頁及環保志工等社群軟體發布警示訊息。

環保局說明，經消防局火勢持續搶救後，數值略為下降，下風處（大肚區）空品測站在昨晚6時許，細懸浮微粒即時值為52μg/m3，環保局也已通報彰化縣環保局注意下風處空品狀況。

環保局提醒，目前因風大火勢仍無法完全撲滅，下風處空品仍略受影響，仍提醒市民朋友加強自我防護，避免不必要的暴露風險。

台中市環保局提醒，龍井區竹坑南寮C步道火警消防局持續撲滅中，提醒附近居民加強自我防護。圖／台中市政府提供
台中市環保局提醒，龍井區竹坑南寮C步道火警消防局持續撲滅中，提醒附近居民加強自我防護。圖／台中市政府提供

環保局 細懸浮微粒

延伸閱讀

台南烏樹林大火掀藍綠攻防 藍轟環局長下台、綠挺勿「陰謀論」

台中市民限定服務！吹風機、電扇修好只要50元 網大推「11種家電都適用」

清潔員遭潑餿水、怒罵三字經 議員促環保局配秘錄器

丟不停…高雄花旗山莊又傳垃圾入侵 大馬路旁直接偷倒營建廢土

相關新聞

影／廚餘去化過度期 彰化立學校午餐廚餘都交清潔隊載走

非洲豬瘟疫情後，廚餘餵豬各縣市步調不一，彰化縣是全國第三大養豬縣，朝向廚餘去化不用來養豬為主，全縣的縣立學校午餐若有剩餘...

台中龍井竹坑南寮C步道火警撲滅中 環保局：這3區居民加強防護

台中市龍井區竹坑南寮C步道昨火警，環保局說明，接獲事故通報立即啟動緊急應變作業小組現場監測空品狀況，並在環保局臉書專頁等...

共融遊具太相似 彰縣招標要求多組設計

「罐頭遊具」雷同、創意不足長期遭到批評，如今主題式共融公園雖強調因地制宜，實際遊具卻多半大同小異，被外界形容為「類罐頭遊...

台中文山焚化爐暫停收 啟動分流

台中文山焚化爐前天因超量收受廚餘，導致傾倒口溢滿，暫停收垃圾，市府緊急將垃圾與廚餘全數改送后里焚化爐，引爆民進黨多位議員...

台中市民限定服務！吹風機、電扇修好只要50元 網大推「11種家電都適用」

台中市環保局推動的「家電診所」近期在社群平台上引發廣大討論。一名女網友分享，她原本的吹風機因故障打算直接丟棄，卻意外得知市府的「家電診所」，於是將吹風機帶往診所評估。經維修人員檢查後確認為電線接觸不良，最終僅以50元工本費修好，讓她直呼「超划算」，也省下一筆購買新吹風機的開銷。

愛不止息！ 華山基金會獲信星集團二度捐到宅車

華山基金會彰化大村站到宅服務車老舊，工作人員今把即將退役的舊車開到信星集團戶外廣場，財團法人私立信星集團愛星基金捐款11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。