台中文山焚化爐暫停收 啟動分流

台中文山焚化爐前天因超量收受廚餘，導致傾倒口溢滿，暫停收垃圾，市府緊急將垃圾與廚餘全數改送后里焚化爐，引爆民進黨多位議員質疑盧市府遲未建立穩定量能，致使每日逾500噸垃圾與廚餘無法有效處理，要求市府明確規畫改善期程。市長盧秀燕表示已啟動短期分流，並著手中長期規畫。

環保局統計，台中市目前每日垃圾量約2200公噸，文山、后里、烏日三座焚化廠在正常運作下尚能支撐，但遇上歲修時，多出的垃圾就會擠壓去化量能，形成平均約200公噸的處理缺口。若加上每日280至300公噸廚餘，若未瀝乾水分，整體缺口擴大至500公噸以上。

因文山焚化廠前日因溢滿緊急關閉，再度暴露垃圾處理問題，引發綠營砲轟，市議員謝志忠指出，市府依賴焚化系統承接廚餘去化，卻又遲未補強設備，使得垃圾與廚餘處理陷入惡性循環。他說，市府必須提出具體且可量化的改善期程，不能再用短期調度掩蓋結構缺陷。

市議員黃守達則翻出外埔綠能生態園區過去承諾，原評估每年可處理5.4萬公噸生廚餘、發電逾3300萬度，但實際每年僅去化2.7萬公噸、去年發電量僅334萬度，差距近十倍。他批評市府7年來廚餘資源化政策「原地踏步」，二期熟廚餘設備沒有進度，稻稈發電也停擺，導致廚餘大量被迫送入焚化爐「直接燒掉」。

施志昌更指，外埔綠能園區二期工程長期卡關，才讓大量廚餘湧入焚化系統，最終導致文山焚化爐緊急停收，他認為是市府決策延宕造成的「人禍」。

盧秀燕表示，因應未來可能要禁止廚餘養豬，市府已啟動短期分流，包括以脫水設備降低廚餘含水量、協調焚化廠彈性處置；她坦言此模式僅「勉強可以」，不能長久依賴。已著手規畫中長期處置計畫，包括建置高效能廚餘處理設施、發展沼氣、堆肥及黑水虻等多元技術，待計畫完整後對外說明。

環保局環境設施大隊長蔡德一表示，垃圾量時常因突發事件增加，如后里焚化廠前年遭雷擊、今年受豬瘟影響，連帶衝擊整體量能，因此滾動式調度是必要手段。目前大里掩埋場累積垃圾達38.9萬公噸，其中不少是因歲修暫置；市府已啟動垃圾破碎、篩分、風選與打包措施，讓可燃廢棄物減量並固定封存，降低臭味。明年起，推動固體再生燃料（SRF），以垃圾替代部分燃煤。

蔡德一指出，新文山焚化廠已依BOT發包，預計4年後完工，每日可新增300公噸處理量，將優先消化累積垃圾，改善長期缺口。他強調，全台整體處理量能並非不足，未來若能落實區域治理與中央調度，垃圾處理不應成為難題。