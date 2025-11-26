共融遊具太相似 彰縣招標要求多組設計

「罐頭遊具」雷同、創意不足長期遭到批評，如今主題式共融公園雖強調因地制宜，實際遊具卻多半大同小異，被外界形容為「類罐頭遊具」。彰化縣政府昨日表示，為避免設施愈做愈像，明年起在招標時將要求廠商提供至少2套設計圖，由縣府審查後定案，希望打造真正具地方特色的共融公園。

近3年來，彰化縣積極推動共融公園建置，從田尾怡心園、伸港嬉濱海豚公園、員林兔馬鹿公園、溪湖中央公園、田中熊趣米公園、埔鹽順澤宮冠軍帽公園、二林星球探索樂園，到剛啟用的埤頭「樂米公園」，全縣共完成17座，各以在地文化、農產或宗教意象為主題。

但即使主題不同，遊具內容仍高度重複，例如多數公園設有成人吊環、單槓；兒少遊具則包括攀爬繩網、不同形式的鞦韆、搖搖馬、蹺蹺板，搭配人工草皮斜坡、旋轉遊具等。規模較大的園區再加上彈跳網、滑行索道、山丘型堡壘隧道，幾乎都以主題滑梯作為視覺核心，整體相似度極高，被家長戲稱「換個造型就上場」。

縣府指出，目前模式是縣府統一招標，由1家廠商承作、並由該廠商配合固定設計師規畫，多座公園因此呈現「同款感」。為提升創意與差異化，明年起將調整做法，參與競標的廠商須攜手至少2個以上的設計團隊，得標後必須為每座公園提出2份以上設計方案，經縣府逐案審查後再定案。

縣府表示，希望新制度能讓共融公園真正做到「因地而異」，從造型、動線到遊具組成都能展現特色，不再是同樣元素反覆堆疊，讓公園成為各鄉鎮的生活亮點，而不是樣板複製品。