聽新聞
0:00 / 0:00

共融遊具太相似 彰縣招標要求多組設計

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

「罐頭遊具」雷同、創意不足長期遭到批評，如今主題式共融公園雖強調因地制宜，實際遊具卻多半大同小異，被外界形容為「類罐頭遊具」。彰化縣政府昨日表示，為避免設施愈做愈像，明年起在招標時將要求廠商提供至少2套設計圖，由縣府審查後定案，希望打造真正具地方特色的共融公園。

近3年來，彰化縣積極推動共融公園建置，從田尾怡心園、伸港嬉濱海豚公園、員林兔馬鹿公園、溪湖中央公園、田中熊趣米公園、埔鹽順澤宮冠軍帽公園、二林星球探索樂園，到剛啟用的埤頭「樂米公園」，全縣共完成17座，各以在地文化、農產或宗教意象為主題。

但即使主題不同，遊具內容仍高度重複，例如多數公園設有成人吊環、單槓；兒少遊具則包括攀爬繩網、不同形式的鞦韆、搖搖馬、蹺蹺板，搭配人工草皮斜坡、旋轉遊具等。規模較大的園區再加上彈跳網、滑行索道、山丘型堡壘隧道，幾乎都以主題滑梯作為視覺核心，整體相似度極高，被家長戲稱「換個造型就上場」。

縣府指出，目前模式是縣府統一招標，由1家廠商承作、並由該廠商配合固定設計師規畫，多座公園因此呈現「同款感」。為提升創意與差異化，明年起將調整做法，參與競標的廠商須攜手至少2個以上的設計團隊，得標後必須為每座公園提出2份以上設計方案，經縣府逐案審查後再定案。

縣府表示，希望新制度能讓共融公園真正做到「因地而異」，從造型、動線到遊具組成都能展現特色，不再是同樣元素反覆堆疊，讓公園成為各鄉鎮的生活亮點，而不是樣板複製品。

延伸閱讀

韓想揪台 爭取晶片關稅優惠 合作與美協商最有利待遇

馬斯克晶片夢 每年都要推新品 產量將超越對手總和 助威台積

七家虛擬資產商金檢有缺失 資安列未來檢查重點

COP30直擊／峰會協定近定案仍未提「化石燃料」 歐盟被迫讓步很失望

相關新聞

影／廚餘去化過度期 彰化立學校午餐廚餘都交清潔隊載走

非洲豬瘟疫情後，廚餘餵豬各縣市步調不一，彰化縣是全國第三大養豬縣，朝向廚餘去化不用來養豬為主，全縣的縣立學校午餐若有剩餘...

共融遊具太相似 彰縣招標要求多組設計

「罐頭遊具」雷同、創意不足長期遭到批評，如今主題式共融公園雖強調因地制宜，實際遊具卻多半大同小異，被外界形容為「類罐頭遊...

台中文山焚化爐暫停收 啟動分流

台中文山焚化爐前天因超量收受廚餘，導致傾倒口溢滿，暫停收垃圾，市府緊急將垃圾與廚餘全數改送后里焚化爐，引爆民進黨多位議員...

台中市民限定服務！吹風機、電扇修好只要50元 網大推「11種家電都適用」

台中市環保局推動的「家電診所」近期在社群平台上引發廣大討論。一名女網友分享，她原本的吹風機因故障打算直接丟棄，卻意外得知市府的「家電診所」，於是將吹風機帶往診所評估。經維修人員檢查後確認為電線接觸不良，最終僅以50元工本費修好，讓她直呼「超划算」，也省下一筆購買新吹風機的開銷。

愛不止息！ 華山基金會獲信星集團二度捐到宅車

華山基金會彰化大村站到宅服務車老舊，工作人員今把即將退役的舊車開到信星集團戶外廣場，財團法人私立信星集團愛星基金捐款11...

打造年節氛圍 中市府開放市區行道樹免費懸掛燈飾

耶誕節即將到來，台中市政府今天公布，12月1日起將開放市區行道樹，供市民及商家「免費懸掛節慶燈飾」，各大百貨公司也打造浪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。