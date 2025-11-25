台中市民限定服務！吹風機、電扇修好只要50元 網大推「11種家電都適用」

台中市環保局推動的「家電診所」近期在社群平台上引發廣大討論。一名女網友分享，她原本的吹風機因故障打算直接丟棄，卻意外得知市府的「家電診所」，於是將吹風機帶往診所評估。經維修人員檢查後確認為電線接觸不良，最終僅以50元工本費修好，讓她直呼「超划算」，也省下一筆購買新吹風機的開銷。

該則貼文在Threads平台曝光後，引起許多網友熱議，不少台中市民驚訝表示過去完全不知道市府提供此類服務。網友紛紛分享自身送修經驗，有人指出，原本需要上千元維修費的海外品牌吹風機，經家電診所處理後同樣以50元即可修復；也有人提到，家中電鍋、電風扇等用品都曾在此成功修好，認為此服務價格合理、質量穩定。

不過，也有民眾提醒，家電診所並非所有家電皆可受理。例如具微電腦控制系統、DC直流馬達的電風扇或特殊結構的吹風機，因維修難度較高，可能被判定無法處理。台中市環保局表示，「家電診所」自2011年起開始運作，是全國環保機關中首創的小家電定點維修站。故障小家電像電風扇、吹風機、家用烤箱、電鍋、飲水機、檯燈、果汁機、熱水瓶、暖風扇、烘碗機及快煮壺等11項家電皆可送修。只要掛號填寫基本資料，由維修師診斷是否可修復，完成後以電話通知領回，整個服務只需酌收工本費五十元。

環保局強調，此服務僅提供給台中市市民使用，盼能協助更多民眾降低家電汰換成本，同時推動循環使用的環保理念。