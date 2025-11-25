快訊

中職／歷時384小時…樂天貼文感謝古久保健二打造幸福桃猿

四輪朝天零件四散！國1銅鑼南下轎車翻覆 駕駛受困1小時救出送醫

獨／高雄海軍女士官墜樓…送醫搶救不治 死者母見最後一面淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

愛不止息！ 華山基金會獲信星集團二度捐到宅車

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
財團法人私立信星集團愛星社福慈善會捐款給華山基金會買公務車。記者簡慧珍／攝影
財團法人私立信星集團愛星社福慈善會捐款給華山基金會買公務車。記者簡慧珍／攝影

華山基金會彰化大村站到宅服務車老舊，工作人員今把即將退役的舊車開到信星集團戶外廣場，財團法人私立信星集團愛星基金捐款110萬元，再度供華山基金會購買新車及幫助孤老。

信星集團愛星社福慈善基金會10多年前，捐款給華山基金會購買到宅服務車，近日獲知大村站服務車老舊必須汰換，提撥經費給華山基金會換車，今舉行「愛的翅膀續航」活動，捐款除了買新車也部分作為認助孤老「送愛到家」服務經費。

大村鄉長賴志銘、立法委員謝衣鳯、陳素月服務團隊，及鄉民代表王欣文、黃冠穎到場見證愛心延續。捐贈典禮開始，「愛的翅膀」燈光沿彰化縣地圖依序點亮26鄉鎮，當大村鄉燈光亮起，愛星社福基金會執行長陳子芸把「到宅服務車」圖片貼在地圖上，象徵新車將把溫暖送進每一戶長輩家中。

愛星基金會執行長陳子芸說，這是愛星第二次捐款給華山基金會買車，很榮幸參與推廣愛老人、送愛到家的行動，現在企業都帶推動永續經營，愛心也要永續經營，10幾年時間先後捐款就是愛星永續經營具體表現，愛要延續來關懷照顧長輩，要示範給下一代看，知道善是這樣延續傳承，愛星會繼續守護大村家鄉的長者，也期許拋磚引玉讓更多人和團體共襄盛舉。

華山基金會彰化縣站長黃玉芬表示，因為信星集團一路支持，這些年給華山基金會很多幫助，大村站才能走過15年，而信星集團知道到宅服務車已達幾乎不堪使用狀態，二話不說捐款給華山基金會最大支持，相信新車會滿載信星集團的愛開到每一名長輩的家。

華山基金會 捐款 彰化 黃玉芬 謝衣鳯
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

彰化縣長選戰升溫… 藍洪榮章成立競辦、柯呈枋暗批 綠4人下午協調

民進黨彰化縣長提名協調破局 4參選人進入對比式民調、12月底定案

彰化縣長選舉升溫 藍綠營參選人動作加大爭取出線

謝衣鳯決定選彰化縣長？臉書現後援會社團 地方研判是「試水溫」

相關新聞

百萬張花博卡發不完議員建議辦告別式 盧秀燕：不是在消遣我的前任嗎

台中市2018年舉辦世界花卉博覽會後，因市府與票務廠商發生糾紛，有144萬張空白花博卡無法發出，市府在2021年解決合約...

影／廚餘去化過度期 彰化立學校午餐廚餘都交清潔隊載走

非洲豬瘟疫情後，廚餘餵豬各縣市步調不一，彰化縣是全國第三大養豬縣，朝向廚餘去化不用來養豬為主，全縣的縣立學校午餐若有剩餘...

愛不止息！ 華山基金會獲信星集團二度捐到宅車

華山基金會彰化大村站到宅服務車老舊，工作人員今把即將退役的舊車開到信星集團戶外廣場，財團法人私立信星集團愛星基金捐款11...

打造年節氛圍 中市府開放市區行道樹免費懸掛燈飾

耶誕節即將到來，台中市政府今天公布，12月1日起將開放市區行道樹，供市民及商家「免費懸掛節慶燈飾」，各大百貨公司也打造浪...

台中長億高中圖資大樓興建主體完工 何欣純允續協助爭取其他設備

台中市長億高中圖資大樓興建主體完工，立法委員何欣純今前往勘查時允諾，未來會繼續協助爭取展演廳及其他設備等建設，讓學生們在...

救援困難…台中后豐鐵馬道男童被撞傷 今會勘提4大改善方向

台中市后里區后豐鐵馬道9號隧道口本月23日發生男童被騎自行車男子撞傷，救護車無法開抵現場，救援困難，各單位今天到場會勘，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。