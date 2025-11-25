愛不止息！ 華山基金會獲信星集團二度捐到宅車

華山基金會彰化大村站到宅服務車老舊，工作人員今把即將退役的舊車開到信星集團戶外廣場，財團法人私立信星集團愛星基金捐款110萬元，再度供華山基金會購買新車及幫助孤老。

信星集團愛星社福慈善基金會10多年前，捐款給華山基金會購買到宅服務車，近日獲知大村站服務車老舊必須汰換，提撥經費給華山基金會換車，今舉行「愛的翅膀續航」活動，捐款除了買新車也部分作為認助孤老「送愛到家」服務經費。

大村鄉長賴志銘、立法委員謝衣鳯、陳素月服務團隊，及鄉民代表王欣文、黃冠穎到場見證愛心延續。捐贈典禮開始，「愛的翅膀」燈光沿彰化縣地圖依序點亮26鄉鎮，當大村鄉燈光亮起，愛星社福基金會執行長陳子芸把「到宅服務車」圖片貼在地圖上，象徵新車將把溫暖送進每一戶長輩家中。

愛星基金會執行長陳子芸說，這是愛星第二次捐款給華山基金會買車，很榮幸參與推廣愛老人、送愛到家的行動，現在企業都帶推動永續經營，愛心也要永續經營，10幾年時間先後捐款就是愛星永續經營具體表現，愛要延續來關懷照顧長輩，要示範給下一代看，知道善是這樣延續傳承，愛星會繼續守護大村家鄉的長者，也期許拋磚引玉讓更多人和團體共襄盛舉。

華山基金會彰化縣站長黃玉芬表示，因為信星集團一路支持，這些年給華山基金會很多幫助，大村站才能走過15年，而信星集團知道到宅服務車已達幾乎不堪使用狀態，二話不說捐款給華山基金會最大支持，相信新車會滿載信星集團的愛開到每一名長輩的家。