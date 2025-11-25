打造年節氛圍 中市府開放市區行道樹免費懸掛燈飾

耶誕節即將到來，台中市政府今天公布，12月1日起將開放市區行道樹，供市民及商家「免費懸掛節慶燈飾」，各大百貨公司也打造浪漫耶誕樹，共同營造年節慶典氛圍。

為迎接即將到來的耶誕節、新年、春節及元宵燈會，台中市政府宣布，自民國114年12月1日起至115年3月15日止，將開放市區行道樹供市民與商家「免費懸掛節慶燈飾」，鼓勵民眾共同布置城市、營造溫馨亮麗的年節氛圍，期盼透過公私協力打造更具魅力的節慶城市景觀。

建設局說明，依「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，申請行道樹懸掛燈飾須繳納保證金每株新台幣5000元及使用規費2000元。為營造台中夜間景觀意象與節慶氛圍，自今年12月1日起至明年3月15日止，經審核通過者將免收使用規費，但仍需繳納每株5000元保證金；懸掛期最長1個月，期滿後可重新申請。

各大百貨公司也紛紛妝點浪漫耶誕樹，台中新光三越百貨公司在1樓水舞廣場打造12公尺高浪漫雪花耶誕樹，每日晚間6時至9時整點推出「星燦之夜音樂燈光秀」，平安夜更將迎來百名耶誕老公公齊聚報佳音。

廣三SOGO百貨推出「極光耶誕樹」，7公尺高、直徑4.5公尺的巨型耶誕樹，搭配兩座2公尺高小樹，以七彩燈串、幻彩軟片與動感耶誕音樂營造沉浸式冬日氛圍。裝置周邊鋪設總計近1萬5000片的幻彩菱片折射出閃爍光波，並由國內外大型演唱會級的燈光秀團隊打造視聽效果。

2025「勤美草悟耶誕村」正式開村，打造7公尺高耶誕樹，結合燈光雪景與整點飄雪，經典再現「光之道2.0」、以40萬顆銀白燈泡打造250公尺雪白森林步道，以沿街光景、耶誕裝置、交換禮物活動與購物美食，與民眾共度屬於勤美草悟生活圈的節慶時光。