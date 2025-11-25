快訊

經典賽／緯來恐無緣轉播明年WBC 主播張立群發聲了

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

打造年節氛圍 中市府開放市區行道樹免費懸掛燈飾

中央社／ 台中25日電
耶誕節即將到來，台中市政府宣布，12月1日起將開放市區行道樹供市民及商家免費懸掛節慶燈飾，鼓勵民眾共同布置城市、營造溫馨年節氛圍。台中市政府提供／中央社
耶誕節即將到來，台中市政府宣布，12月1日起將開放市區行道樹供市民及商家免費懸掛節慶燈飾，鼓勵民眾共同布置城市、營造溫馨年節氛圍。台中市政府提供／中央社

耶誕節即將到來，台中市政府今天公布，12月1日起將開放市區行道樹，供市民及商家「免費懸掛節慶燈飾」，各大百貨公司也打造浪漫耶誕樹，共同營造年節慶典氛圍。

為迎接即將到來的耶誕節、新年、春節及元宵燈會，台中市政府宣布，自民國114年12月1日起至115年3月15日止，將開放市區行道樹供市民與商家「免費懸掛節慶燈飾」，鼓勵民眾共同布置城市、營造溫馨亮麗的年節氛圍，期盼透過公私協力打造更具魅力的節慶城市景觀。

建設局說明，依「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，申請行道樹懸掛燈飾須繳納保證金每株新台幣5000元及使用規費2000元。為營造台中夜間景觀意象與節慶氛圍，自今年12月1日起至明年3月15日止，經審核通過者將免收使用規費，但仍需繳納每株5000元保證金；懸掛期最長1個月，期滿後可重新申請。

各大百貨公司也紛紛妝點浪漫耶誕樹，台中新光三越百貨公司在1樓水舞廣場打造12公尺高浪漫雪花耶誕樹，每日晚間6時至9時整點推出「星燦之夜音樂燈光秀」，平安夜更將迎來百名耶誕老公公齊聚報佳音。

廣三SOGO百貨推出「極光耶誕樹」，7公尺高、直徑4.5公尺的巨型耶誕樹，搭配兩座2公尺高小樹，以七彩燈串、幻彩軟片與動感耶誕音樂營造沉浸式冬日氛圍。裝置周邊鋪設總計近1萬5000片的幻彩菱片折射出閃爍光波，並由國內外大型演唱會級的燈光秀團隊打造視聽效果。

2025「勤美草悟耶誕村」正式開村，打造7公尺高耶誕樹，結合燈光雪景與整點飄雪，經典再現「光之道2.0」、以40萬顆銀白燈泡打造250公尺雪白森林步道，以沿街光景、耶誕裝置、交換禮物活動與購物美食，與民眾共度屬於勤美草悟生活圈的節慶時光。

行道樹 台中市 耶誕節 春節
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

12月耶誕甜點必追！ Mister Donut「爆餡波波隆尼」買6送2　Krispy Kreme × Peanuts「史努比甜甜圈」超萌聯名

北市大都更時代來臨報核量增 新舊區同步發展

龍潭警維護民眾生活品質 靜桃專案強勢取締噪音車 

耶誕麵包融入台北意象奪總冠軍 蔣萬安讚熱愛家鄉

相關新聞

百萬張花博卡發不完議員建議辦告別式 盧秀燕：不是在消遣我的前任嗎

台中市2018年舉辦世界花卉博覽會後，因市府與票務廠商發生糾紛，有144萬張空白花博卡無法發出，市府在2021年解決合約...

影／廚餘去化過度期 彰化立學校午餐廚餘都交清潔隊載走

非洲豬瘟疫情後，廚餘餵豬各縣市步調不一，彰化縣是全國第三大養豬縣，朝向廚餘去化不用來養豬為主，全縣的縣立學校午餐若有剩餘...

打造年節氛圍 中市府開放市區行道樹免費懸掛燈飾

耶誕節即將到來，台中市政府今天公布，12月1日起將開放市區行道樹，供市民及商家「免費懸掛節慶燈飾」，各大百貨公司也打造浪...

台中長億高中圖資大樓興建主體完工 何欣純允續協助爭取其他設備

台中市長億高中圖資大樓興建主體完工，立法委員何欣純今前往勘查時允諾，未來會繼續協助爭取展演廳及其他設備等建設，讓學生們在...

救援困難…台中后豐鐵馬道男童被撞傷 今會勘提4大改善方向

台中市后里區后豐鐵馬道9號隧道口本月23日發生男童被騎自行車男子撞傷，救護車無法開抵現場，救援困難，各單位今天到場會勘，...

中捷綠線延伸拚年底前送審綜合規劃 議員籲大坑段與彰化「脫鉤」

台中捷運綠線延伸大坑、彰化計畫，全案進度近期因「彰化市東區擴大都市計畫」遲未定案而陷入僵局。國民黨市議員賴順仁今指出，捷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。