台中長億高中圖資大樓興建主體完工 何欣純允續協助爭取其他設備

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法委員何欣純今前往長億高中勘查時允諾，未來會繼續協助爭取展演廳及其他設備等建設。圖／何欣純提供
台中市長億高中圖資大樓興建主體完工，立法委員何欣純今前往勘查時允諾，未來會繼續協助爭取展演廳及其他設備等建設，讓學生們在各方面都更好，把教育硬體設施資源齊備。

何欣純說，長億高中圖資大樓暨教學大樓經費，中央地方經費加總逾2億2千萬元，但大樓硬體蓋起來只是第一步，更重要的是讓空間妥善規畫。這幾年除了已向國教署及市府教育局爭取內部教學設備經費約1700餘萬元，也將再協助爭取約2920萬元，作為教學設備與展演廳內裝經費，讓圖資大樓能兼具多媒體教學、藝文展演等功能。

對於綜合球場整建工程，也成功爭取790萬元經費，用於綜合球場整建，目前工程正施工中。未來還將持續協助體育班轉型與專業化訓練，讓在地的體育人才有更好的發展機會。

何欣純說，長億高中是太平重要的指標性學校，未來若有機會服務大台中，繼續把太平放在心上都會盡力協助一項一項把建設做到位，讓長億學子不僅在地也能國際，希望讓校園環境不斷升級，讓家長放心、師生安心。

她說，未來會在中央預算中爭取「台中市高中職優化計畫」專款，協助各高中升級，提供足夠的教育資源。

立法委員何欣純今前往長億高中勘查時允諾，未來會繼續協助爭取展演廳及其他設備等建設。圖／何欣純提供
何欣純 體育 台中市 校園
相關新聞

影／廚餘去化過度期 彰化立學校午餐廚餘都交清潔隊載走

非洲豬瘟疫情後，廚餘餵豬各縣市步調不一，彰化縣是全國第三大養豬縣，朝向廚餘去化不用來養豬為主，全縣的縣立學校午餐若有剩餘...

台中長億高中圖資大樓興建主體完工 何欣純允續協助爭取其他設備

台中市長億高中圖資大樓興建主體完工，立法委員何欣純今前往勘查時允諾，未來會繼續協助爭取展演廳及其他設備等建設，讓學生們在...

救援困難…台中后豐鐵馬道男童被撞傷 今會勘提4大改善方向

台中市后里區后豐鐵馬道9號隧道口本月23日發生男童被騎自行車男子撞傷，救護車無法開抵現場，救援困難，各單位今天到場會勘，...

百萬張花博卡發不完議員建議辦告別式 盧秀燕：不是在消遣我的前任嗎

台中市2018年舉辦世界花卉博覽會後，因市府與票務廠商發生糾紛，有144萬張空白花博卡無法發出，市府在2021年解決合約...

中捷綠線延伸拚年底前送審綜合規劃 議員籲大坑段與彰化「脫鉤」

台中捷運綠線延伸大坑、彰化計畫，全案進度近期因「彰化市東區擴大都市計畫」遲未定案而陷入僵局。國民黨市議員賴順仁今指出，捷...

2遊客彰化「天空遊戲場」溜滑梯滑到骨折 縣府拍安全影片學生都要看

彰化縣「天空遊戲場」溜滑梯啟用後，發生兩名遊客受傷的事故，縣政府調查遊客受傷原因與溜行姿勢有關，已拍攝正確使用溜滑梯等遊...

