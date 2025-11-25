台中長億高中圖資大樓興建主體完工 何欣純允續協助爭取其他設備

台中市長億高中圖資大樓興建主體完工，立法委員何欣純今前往勘查時允諾，未來會繼續協助爭取展演廳及其他設備等建設，讓學生們在各方面都更好，把教育硬體設施資源齊備。

何欣純說，長億高中圖資大樓暨教學大樓經費，中央地方經費加總逾2億2千萬元，但大樓硬體蓋起來只是第一步，更重要的是讓空間妥善規畫。這幾年除了已向國教署及市府教育局爭取內部教學設備經費約1700餘萬元，也將再協助爭取約2920萬元，作為教學設備與展演廳內裝經費，讓圖資大樓能兼具多媒體教學、藝文展演等功能。

對於綜合球場整建工程，也成功爭取790萬元經費，用於綜合球場整建，目前工程正施工中。未來還將持續協助體育班轉型與專業化訓練，讓在地的體育人才有更好的發展機會。

何欣純說，長億高中是太平重要的指標性學校，未來若有機會服務大台中，繼續把太平放在心上都會盡力協助一項一項把建設做到位，讓長億學子不僅在地也能國際，希望讓校園環境不斷升級，讓家長放心、師生安心。