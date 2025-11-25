台中垃圾廚餘處理難度增 3焚化廠靈活調動外加多元方式去化

豬瘟事件後，台中市民關心垃圾及廚餘回收處理的問題。對於台中市到底有沒有能力處理，環保局相關人員坦言，這必須滾動式的調整且穩定運行，但畢竟仍存在像是前年后里焚化廠遭雷擊，以及今年的豬瘟等突發變數。不過，環保局已啟動多項措施同步進行，期待能應付每一挑戰。

台中市目前每天的垃圾量有2200公噸，文山、后里和烏日3座焚化廠可以穩定去化，但若遇到歲修，其中有焚化廠的焚化爐停車，多出的垃圾就必須暫置，平均下來每天有200公噸的缺口，加上廚餘每天有280公噸，處理量能相形捉襟見肘。

環境設施大隊長蔡德一負責3座焚化廠的管理和調度，他說，因此靈活的滾動式調度是必須的，例如后里焚化廠剛歲修完，文山和烏日部分焚化爐都仍在歲修中，因此一部分垃圾就必須由后里應付，或一部分暫置在焚化廠鄰近地點，以便歲修一完成，可以馬上再進焚化爐處理。

大里掩埋場累積垃圾達38.9萬公噸，其中一部分正是因暫置還無法進廠焚化的垃圾而來。蔡德一說，因此，他們正啟動垃圾「打包」作業，藉由破碎、粒徑篩分、風選及磁選，把可燃的廢棄物以高效能自動打包機，以膠膜固定包覆。把垃圾「減量、減容」且因垃圾不裸露，可以減少臭味。另則是明年起推動固體再生燃料（SRF），可以把垃圾「轉廢為能」替代煤燃料。

至於廚餘，蔡德一說，台中市每天生產的280公噸廚餘，水份占了約7、8成，因此並不等同於280公噸的垃圾。希望民眾儘量能不產生廚餘，或是在產生廚餘後，先瀝去水份再丟棄，可以減輕處理的量能。中長期，市府也將建置高效能廚餘處理設施，和利用黑水虻等多元方式處理。

蔡德一說，新的文山焚化廠已經以BOT案方式發包興建中，預計4年後可以完工啟用，興建期間並不影響現有的文山焚化廠量能。新廠完成後，每日可增加300公噸處理量，將優先消化台中市累積垃圾，對台中市垃圾處理是一大助力。

他說，若以全台的垃圾處理量能而言，足夠處理全台的垃圾。未來如何能以「區域治理、互惠合作」的觀念看待垃圾問題，並在必要時由中央調度，垃圾處理應非困難之事。