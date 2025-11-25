快訊

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

救援困難…台中后豐鐵馬道男童被撞傷 今會勘提4大改善方向

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中后豐鐵馬道九號隧道口日前發生男童被騎自行車男子撞傷，各單位今天現場會勘。圖／台中市觀旅局提供
台中后豐鐵馬道九號隧道口日前發生男童被騎自行車男子撞傷，各單位今天現場會勘。圖／台中市觀旅局提供

台中市后里區后豐鐵馬道9號隧道口本月23日發生男童被騎自行車男子撞傷，救護車無法開抵現場，救援困難，各單位今天到場會勘，檢視隧道周邊道路配置，研議救護車可快速抵達的最接近點，降低救護人員徒步進入的距離，提出4項改善方向。

后豐鐵馬道9號隧道周邊發生自行車交通事故，因隧道地形與進出動線限制，造成救援後送不易，台中市政府觀光旅遊局今天邀集台中市警察局、消防局等單位現場勘查，盤點救護可及性及改善方式，強化遊客騎乘安全。

觀旅局表示，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道為全國指標性的休閒路線，市府近年已全面禁止汽車、機車及微型電動二輪車通行，並與警察局合作加強稽查與宣導，整體安全性在全台自行車道中名列前茅。此次針對9號隧道救護較不易的狀況，已啟動跨局處合作，希望縮短救援時間、提升應變效率。

觀旅局表示，今天現勘聚焦四大方向，包括邀集消防局及警察局重新檢視隧道周邊道路配置，研議救護車可快速抵達的最接近點，降低救護人員徒步進入的距離；結合后豐沿線租車業者加強宣導遊客下載「消防防災e點通」App，事故發生時可立即報案並傳送GPS座標，提高消防單位到點效率，減少因位置模糊造成的救援延誤，並宣導業者車輛需符合規定及速限，以提昇車輛行駛安全。

針對人潮聚集處，將增派假日駐點人員，加強提醒減速、協助通報事故，提升第一時間處理效率；已啟動全線巡查工作，針對速限、減速、會車提醒與緊急救護通道提示等標示進行檢視與增設，並再次呼籲民眾遵守速限時速25公里、勿跨越車道、遇緊急狀況靠邊讓出空間，以維持救援通行動線。

觀旅局表示，后豐鐵馬道為全國遊客最喜愛的自行車道之一，這次跨局處現勘將作為後續改善方案的重要依據，將持續從騎乘安全、救援可及性、路線維護與現場管理等多面向著手，持續提升整體環境品質，讓市民與遊客能安心享受安全、健康的騎乘體驗。

台中后豐鐵馬道九號隧道口日前發生男童被騎自行車男子撞傷，各單位今天現場會勘。圖／台中市觀旅局提供
台中后豐鐵馬道九號隧道口日前發生男童被騎自行車男子撞傷，各單位今天現場會勘。圖／台中市觀旅局提供

自行車 交通事故 台中市 救護車
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

台中大梨山地區第4家合法民宿開幕 「山嵐居」民宿群山環繞

議員籲拆「楠梓百慕達」 陳其邁：以拆除為原則方向

水豚君攻佔碧潭！偶裝見面會、限定甜點接力登場

影／后豐鐵馬道男童被撞傷警騎車三貼急載送 各界關心提建言

相關新聞

影／廚餘去化過度期 彰化立學校午餐廚餘都交清潔隊載走

非洲豬瘟疫情後，廚餘餵豬各縣市步調不一，彰化縣是全國第三大養豬縣，朝向廚餘去化不用來養豬為主，全縣的縣立學校午餐若有剩餘...

台中長億高中圖資大樓興建主體完工 何欣純允續協助爭取其他設備

台中市長億高中圖資大樓興建主體完工，立法委員何欣純今前往勘查時允諾，未來會繼續協助爭取展演廳及其他設備等建設，讓學生們在...

救援困難…台中后豐鐵馬道男童被撞傷 今會勘提4大改善方向

台中市后里區后豐鐵馬道9號隧道口本月23日發生男童被騎自行車男子撞傷，救護車無法開抵現場，救援困難，各單位今天到場會勘，...

百萬張花博卡發不完議員建議辦告別式 盧秀燕：不是在消遣我的前任嗎

台中市2018年舉辦世界花卉博覽會後，因市府與票務廠商發生糾紛，有144萬張空白花博卡無法發出，市府在2021年解決合約...

中捷綠線延伸拚年底前送審綜合規劃 議員籲大坑段與彰化「脫鉤」

台中捷運綠線延伸大坑、彰化計畫，全案進度近期因「彰化市東區擴大都市計畫」遲未定案而陷入僵局。國民黨市議員賴順仁今指出，捷...

2遊客彰化「天空遊戲場」溜滑梯滑到骨折 縣府拍安全影片學生都要看

彰化縣「天空遊戲場」溜滑梯啟用後，發生兩名遊客受傷的事故，縣政府調查遊客受傷原因與溜行姿勢有關，已拍攝正確使用溜滑梯等遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。