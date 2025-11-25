救援困難…台中后豐鐵馬道男童被撞傷 今會勘提4大改善方向

台中市后里區后豐鐵馬道9號隧道口本月23日發生男童被騎自行車男子撞傷，救護車無法開抵現場，救援困難，各單位今天到場會勘，檢視隧道周邊道路配置，研議救護車可快速抵達的最接近點，降低救護人員徒步進入的距離，提出4項改善方向。

后豐鐵馬道9號隧道周邊發生自行車交通事故，因隧道地形與進出動線限制，造成救援後送不易，台中市政府觀光旅遊局今天邀集台中市警察局、消防局等單位現場勘查，盤點救護可及性及改善方式，強化遊客騎乘安全。

觀旅局表示，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道為全國指標性的休閒路線，市府近年已全面禁止汽車、機車及微型電動二輪車通行，並與警察局合作加強稽查與宣導，整體安全性在全台自行車道中名列前茅。此次針對9號隧道救護較不易的狀況，已啟動跨局處合作，希望縮短救援時間、提升應變效率。

觀旅局表示，今天現勘聚焦四大方向，包括邀集消防局及警察局重新檢視隧道周邊道路配置，研議救護車可快速抵達的最接近點，降低救護人員徒步進入的距離；結合后豐沿線租車業者加強宣導遊客下載「消防防災e點通」App，事故發生時可立即報案並傳送GPS座標，提高消防單位到點效率，減少因位置模糊造成的救援延誤，並宣導業者車輛需符合規定及速限，以提昇車輛行駛安全。

針對人潮聚集處，將增派假日駐點人員，加強提醒減速、協助通報事故，提升第一時間處理效率；已啟動全線巡查工作，針對速限、減速、會車提醒與緊急救護通道提示等標示進行檢視與增設，並再次呼籲民眾遵守速限時速25公里、勿跨越車道、遇緊急狀況靠邊讓出空間，以維持救援通行動線。