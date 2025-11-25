百萬張花博卡發不完議員建議辦告別式 盧秀燕：不是在消遣我的前任嗎

台中市2018年舉辦世界花卉博覽會後，因市府與票務廠商發生糾紛，有144萬張空白花博卡無法發出，市府在2021年解決合約爭議後，陸續發出剩餘的花博卡，但仍僅發出2.3萬張。民進黨市議員林祈烽指出，花博閉幕超過6年半，台中花博卡迄今仍未發完，要求台中市長盧秀燕乾脆幫花博卡辦場告別式。盧秀燕回覆說「那不是在消遣我的前任嗎？何必呢！」

台中市議會今天市政總質詢，市議員林祈烽表示，2019年4月24日台中花博閉幕後，剩下144萬多張花博卡，這7年來發出去多少？交通局長葉昭甫表示，處理完履約爭議後，這幾年陸續發了約2.3萬張。

林祈烽說，當初盧市長允許市民憑身分證直接入園無限次參觀，導致花博卡領卡人數大幅下降，至今仍有大量卡片閒置發不出去。市府7年來持續擺爛，沒有研議轉型為敬老愛心卡、市民卡、借閱證或捷運票證等，盧市府就是無能，無力解決、沒有配套，更沒有誘因讓市民願意申領這些花博卡。

盧秀燕表示，當初做了300萬張花博卡，很多議員都說不要做，前朝卻硬要做，當時前朝還動用所有公務人員滿街推銷花博卡，政府花了好大力氣，結果才發了100多萬張，民眾不喜歡怎麼辦？也不能強迫推銷，當初不要做就好。

林祈烽表示，既然民眾認為花博卡沒有具體用途不想領，「建議盧市長乾脆幫花博卡辦一場告別式」。盧秀燕說「那不是在消遣我的前任嗎？何必呢！」

林祈烽再詢問盧秀燕「台中市翡翠區域農業加值推動計畫」目前進度如何？該計畫是中央核定的國家重大建設之一，其中2018台中世界花卉博覽會推動計畫，更編列86.75億元特別預算，期盼帶動北台中觀光發展與永續產業，而2020年至2044年更是該計畫的展後營運及產業發展期，如今進入第6年，卻未看到任何成果，導致地方農業沒有轉型，青年返鄉創生困難重重，公共建設更封閉荒蕪，令人不禁質疑市府已放棄北台中13個行政區，任其自生自滅。

盧秀燕說，如何當初這80多億換成現金入庫，解決長年負債有多好，將繼續推動。