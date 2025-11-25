快訊

中捷綠線延伸拚年底前送審綜合規劃 議員籲大坑段與彰化「脫鉤」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運綠線延伸大坑、彰化綜合規劃作業進入最後階段，捷工局長蘇瑞文，力拼12月底前提送中央審查，爭取核定。圖／台中市政府提供
台中捷運綠線延伸大坑、彰化綜合規劃作業進入最後階段，捷工局長蘇瑞文，力拼12月底前提送中央審查，爭取核定。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線延伸大坑、彰化計畫，全案進度近期因「彰化市東區擴大都市計畫」遲未定案而陷入僵局。國民黨市議員賴順仁今指出，捷運延伸案根本是「原地踏步」，質疑「為何台中市民的需求，要被另一個縣市的行政程序綁架拖累？」要求市府給出明確送審綜合規劃報告的時程，並讓大坑延伸段「脫鉤」優先動工。捷工局長蘇瑞文表示，將檢討評估，並力拼年底前送審。

台中捷運綠線延伸大坑、彰化綜合規劃作業進入最後階段，預計明年第一季提報綜合規劃至中央審議，爭取行政院核定。台中市政府表示，未來綜合規劃經行政院核定後，預計9年可完工通車。

台中市議會今天市政總質詢，市議員賴順仁表示，綠線延伸大坑段長度僅約2.466公里，建設條件單純，且不僅是在地需求，更能紓解大坑風景區假日車潮，但目前整體計畫卻被「綁定」在爭議不斷、審議緩慢的彰化延伸段上。

賴順仁說，台中自己的捷運，竟然要等彰化的都市計畫過關才能動？這完全是市民無法接受的荒謬現狀。他強調，市民的耐心有限，捷運建設不能變成無止盡的等待，若彰化段用地遲遲無法交付，大坑段是否真的能「脫鉤」獨立動工？若彰化都計無解，大坑段就必須先行，絕不能讓兩段工程互相綁死，被彰化拖累。

捷工局長蘇瑞文表示，行政院去年1月已核定中捷綠線延伸大坑、彰化可行性研究，市府隨即啟動綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等後續作業，並依前期成果全面檢討路線配置、車站位置、工程技術標準、用地取得、土地開發及環境影響等面向。

蘇瑞文說，綜合規劃作業攸關後續興建效益，市府與專業顧問團隊在期中與期末審查採審慎態度，並廣邀專家學者及相關局處參與研商，以強化實務面可行性，力拼12月底前提送中央審查，爭取核定。

至於大坑段是否真的能「脫鉤」先行，蘇瑞文說，會跟交通部討論並評估檢討。

