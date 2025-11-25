聽新聞
2遊客彰化「天空遊戲場」溜滑梯滑到骨折 縣府拍安全影片學生都要看
彰化縣「天空遊戲場」溜滑梯啟用後，發生兩名遊客受傷的事故，縣政府調查遊客受傷原因與溜行姿勢有關，已拍攝正確使用溜滑梯等遊具的影片PO上官網，今起影片分送縣立國中小學播放，教導孩子溜滑梯接近終點一定要放下雙腿準備「著陸」，減少意外傷害機率。
縣政府今啟用埤頭郷樂米公園，縣長王惠美拿起麥克風宣導正確使用溜滑梯方式，請城市暨觀光發展處「大哥哥」示範，向下滑行時不可蹺起雙腿，更不能雙腳朝天，一定要保持雙腿向下的姿勢，接近終點雙腿降低、雙腳準備碰觸土地，才方便在第一時間站起來，避免臀部著地受傷，還跌得四腳朝天。
王惠美表示，天空遊戲場溜滑梯限制14歲以上少年使用，沒限制成人不能用，自從發生遊客受傷事故，城觀處拍攝正確使用溜滑梯等遊具的影片放在官網，今起交給教育處分送縣立學校，在相關課程播放給學生觀看，教師指導正確使用遊具的方式，做到安全教育從小扎根，減少孩子使用公共遊戲場遊具的意外傷害機率。
此外，城觀處已緊急召集設計及施工單位到現場全盤檢視、研議處理，先降低滑道坡面滑度以降低下滑衝力，在溜滑梯起點放置告示，提醒遊客遵守使用規定及注意使用方式以維護安全，且因應假日使用人數較多，研議派駐管理人員巡查，並維護遊客使用秩序。
據了解，縣政府斥資6000萬元興建八卦山天空遊戲場，今年10月完工啟用，先有1名14歲國中女生溜滑梯時腳踝骨折，1名27歲女子溜滑梯時跌倒導致左手骨折，均就醫開刀。縣政府已表明改善遊具安全性，也會理賠遊客的醫療費用。
