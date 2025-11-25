AIT谷立言處長拜會中市府 盧秀燕：雙方交情深厚、互動密切

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
美國在台協會(AIT)處長谷立言日前拜會台中市長盧秀燕。圖／台中市政府提供
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）日前率團拜會台中市政府，由市長盧秀燕親自接待。雙方就經貿合作、文化交流、產業發展及城市建設等議題交換意見，會談熱絡，盼持續共同促進台中與美國的合作關係。盧秀燕說，台中市府與美國在台協會交情深厚，常常互相往來，一年很多次，谷處長日前到市府拜會，雙方就很多議題交換意見，會後也請他吃日本料理。

台中市議會今天市政總質詢，國民黨市議員賴順仁表示，AIT拜會台中市，不只看好台中優良的投資環境，盧秀燕的個人與施政特質，是否也讓美方與AIT愈來愈重視台中？

盧秀燕表示，台灣是半導體與晶片王國，但有些人以為台中是傳統產業的城市，不知道台中就是半島體王國最重要的城市，每個城市都有台積電，台積電在台中目前有3個廠，目前還在蓋4個廠，將高達7個廠；美光是台灣最大的外商投資企業，也在台中設廠，現在台中已是美光在全球重要的生產研發與銷售基地。

盧秀燕說，現在幾個國家的大使不再以中央政府為打交道的對象，現在紛紛會下鄉拜訪地方城市，她今天下午就要接見一位大使，相關行程很多，甚至近年有國家也選擇在台中辦國慶活動，這是雙向，雙方伸出友誼的手，就會加強互動。

盧秀燕也說，台中也有國家大使協助拍購物節廣告行銷，一個國家的大使代表國家，幫某一個城市行銷，需得到外交部與國家同意，這是無價的，有大使幫忙加持行銷台中購物節，讓購物節蓬勃發展，台中會繼續加強努力在城市外交。

盧秀燕 美國在台協會 台中市 谷立言
