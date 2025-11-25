影／8千萬縣有建築用地不賣 彰化縣府用來興建埤頭樂米公園今啟用

彰化縣政府不出售位在埤頭鄉市價約8千萬元的縣有建築用地，改建共融式兒童遊戲場樂米公園，今舉行啟用典禮，縣長王惠美釋出消息，正與毗鄰公園私有地的地主協商交換土地，若能成功，可增加210坪土地規畫擴大樂米公園面積。

樂米公園座落埤頭鄉立托兒所對面，面積約500坪，去年2月開工，今年9月完工，驗收設施合格，縣政府今舉行啟用儀式，立法委員謝衣鳯、鄉長杜懿彩、縣議員李俊諭和縣議員吳錦潭、縣議員李浩誠及劉淑芬的服務團隊、埤頭鄉民代表會主席張景舜、副主席陳國雄、彰化工策會總幹事洪榮章等人出席。

王惠美說，這塊地目是建築用地，縣政府不標售，興建公園給埤頭鄉民使用，埤頭鄉盛產台稉九號米，縣政府團隊以此發想，取「Love米」諧音「樂米」當作公園名稱，公園屬於中小型，縣政府斥資1200萬元興建可供兒童遊玩、大人休憩的空間，希望家長多帶孩子來公園放電，遠離3C，親子關係會更好。

王惠美也說，樂米公園旁邊有一塊私有地，縣政府正與地主協商交換土地，請地主換地給縣政府開闢公園，未來樂米公園二期工程如果完成，將有較大面積的完整公園供親子使用。

埤頭鄉長杜懿彩表示，鄉公所感謝縣長不惜重資，把埤頭鄉市區精華土地用來興建樂米公園，並以埤頭鄉的米為主軸設計意象及米倉造型遊具，讓大家知道米的故鄉在埤頭。