AIT谷立言拜會中市府 盧秀燕盼增合作夥伴關係

中央社／ 台中25日電

美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond F. Greene）日前率團拜會台中市政府，接待的台中市長盧秀燕今天表示，雙方期盼持續共同促進台中與美國合作夥伴關係。

台中市政府透過新聞稿表示，雙方就經貿合作、文化交流、產業發展及城市建設等多元議題交換意見，會談氣氛熱絡。

中市府說，盧秀燕感謝谷立言及團隊長期支持市府及台中各項活動，台中產業深耕美國市場，尤其台中是全球重要自行車與精密製造產業重鎮，AIT的支持對維持台美產業穩定互惠發展至為關鍵。

盧秀燕表示，台中國際會展中心2026年上半年正式營運，將成為全台最大、最新、最先進會展基地，帶動中部成為國際級會展重鎮，歡迎美商踴躍參與展出，讓台中成為國際商貿活動首選城市，也邀谷立言出席開幕儀式。

盧秀燕致贈谷立言由中市府文化局出版的英文版專書「華美的跫音--1960年代美軍文化影響下的台中生活」，歡迎谷立言分享給更多美國友人，讓更多人了解台中與美國這段深厚歷史連結。

盧秀燕也邀谷立言多回訪台中，體驗城市豐富文化多元魅力及品嚐在地特色美食，谷立言也應邀參訪新社花海與中台灣農業行銷展售會。

谷立言 美國在台協會 盧秀燕
