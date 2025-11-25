台中購物節滿月累積金額162億元 局長張峯源揭百萬現金得主心聲

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中購物節辦得活熱，經濟發展局統計，起跑滿月至今登錄金額已突破162億元。圖／台中市政府提供
台中購物節辦得活熱，經濟發展局統計，起跑滿月至今登錄金額已突破162億元，後續還有一個月時間，距離突破去年總額353億元目標已不遠。局長張峯源說，讓他感到欣慰的是，每當Call Out 給中獎人時，當中獎人聽到「台中購物節」，都已有「隱然知道什麼事要發生」的感覺，代表已有許多人知道台中市政府舉辦的這項活動，並有所期待。

他說，像是住西屯的首位百萬得主楊先生，接電話時雖然一度默聲，但其實他已參與數年，早已熟悉購物節模式，事後與工作人員談起時也說，會一度默聲，其實是覺得「太夢幻了，好運到像不像真的」。

東勢抽中10萬元的張先生說，當他一接到電話，心裡已感覺「我中了！」，有種期待成真的感覺。另外，南屯抽中10萬元的許小姐也說，每場抽獎都有直播，自己就算沒有馬上看，也都會回放，且每場都有期待感，沒想到有一天看直播時真的就抽中自己。

張峯源說，今年的活動截至目前已開出1個百萬大獎，送出2兩百萬汽車以及48個10萬元大獎。在市長盧秀燕指示為了政府普發一萬元增加一個百萬現金獎下，目前預計還有7個百萬現金獎等著要開出，非常值得民眾期待。

經發局說，台中購物節臉書粉絲專頁累積9.3萬人，隨時更新最新訊息、不定期舉辦臉書抽獎小活動，購物節鐵粉每天都必訪、必刷，深怕錯過訊息，更擔心錯過抽獎活動。

直播 經濟發展
