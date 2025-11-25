快訊

影／廚餘去化過度期 彰化立學校午餐廚餘都交清潔隊載走

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化是第三養豬大縣，仍以廚餘飼養的有33場，縣政府將整體規畫廚餘養豬事宜。報系資料照片
彰化是第三養豬大縣，仍以廚餘飼養的有33場，縣政府將整體規畫廚餘養豬事宜。報系資料照片

非洲豬瘟疫情後，廚餘餵豬各縣市步調不一，彰化縣是全國第三大養豬縣，朝向廚餘去化不用來養豬為主，全縣的縣立學校午餐若有剩餘，弱勢生有需求可優先打包，其餘都交給鄉鎮市清潔隊載往溪州焚化廠焚燒。

彰化縣目前560戶養豬戶飼養約75萬4000頭毛豬，縣政府調查有33戶使用廚餘養豬。縣長王惠美今表示，縣政府明（26日）邀請使用廚餘的養豬戶開會，原則上朝向廚餘去化，不必一定用來養豬，但養豬協會已開會決議廚餘不能直接進養豬場，如果經過合法、合格的集中蒸煮處理可進入並使用，縣政府會做好配套措施妥善處理廚餘養豬的準備工作。

王惠美進一步表示，縣立217所學校午餐廚餘過去都交給午餐供應商、中央廚房及自辦午餐學校來回收，經過非洲豬瘟事件，縣政府要求縣立學校午餐廚餘統一回收處理，由教育處統籌辦理，協同環保局通知26鄉鎮市公所調派資源回收車到校收取廚餘，全部運到溪州焚化廠焚燒。

縣政府也調查大型餐飲店的廚餘回收數，將加強和美鎮公所黑水虻去化廚餘的容量，王惠美說，畢竟彰化縣廚餘以家戶為主，內容物多樣，不像台中市餐飲店多，廚餘內容較單純，因此彰化縣在全面回收廚餘的過度期，盡量盤點可用的去化資源，同時進行廚餘養豬的整體規畫。

